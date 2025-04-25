Клуб Роналдо вылетел из Ла Лиги через год после возвращения

Принадлежащий Роналдо «Вальядолид» потерял шансы остаться в высшей лиге Испании, разгромно проиграв «Бетису» (1:5) в 33-м туре.
Команда после 33 туров имеет 16 очков и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. У «Алавеса», идущего на 17-м месте, 34 очка, поэтому за оставшиеся пять туров «Вальядолид» не сможет его догнать.
«Мы просим прощения у вас — у тех, перед кем несем максимальную ответственность за спортивные результаты, которые привели команду к вылету из лиги. Мы приносим свои извинения за то, что не носили футболку клуба “Реал Вальядолид” с достоинством, и за то, что не соревновались с отношением, которого заслуживают все те, кто на протяжении многих лет строил нашу историю своими жертвами, своими мечтами, своим временем и своей любовью.
Соревноваться было и остаётся обязательством. И невыполнение этого требования является причиной логичного разочарования, которое мы испытываем сегодня. Мы не оправдали своих надежд. Мы не должны забывать этот сезон. Мы будем помнить его, чтобы не повторять ошибок, которые привели нас туда, где мы не хотим быть«, — говорится в тексте обращения на официальном сайте “Вальядолида”.
С 2018 года «Вальядолид» находится под руководством экс-игрока «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо. За этот период команда дважды покидала Ла Лигу. «Вальядолид» вышел в элитный дивизион год назад, заняв вторую строчку в Сегунде по итогам прошлой кампании. Бело-фиолетовые пропустили 81 гол в нынешнем розыгрыше Ла Лиги после 33 туров — с отрывом худший показатель в чемпионате.
Борьбу за выживание в Ла Лиге продолжают «Леганес» (30 очков), «Лас-Пальмас» (32), уже упомянутый «Алавес» (34) и «Жирона» (35).