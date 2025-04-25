Клуб Роналдо вылетел из Ла Лиги через год после возвращения

«Мы просим прощения у вас — у тех, перед кем несем максимальную ответственность за спортивные результаты, которые привели команду к вылету из лиги. Мы приносим свои извинения за то, что не носили футболку клуба “Реал Вальядолид” с достоинством, и за то, что не соревновались с отношением, которого заслуживают все те, кто на протяжении многих лет строил нашу историю своими жертвами, своими мечтами, своим временем и своей любовью.