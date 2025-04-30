Артем Дзюба назвал Винисиуса ограниченным футболистом

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел за «Реал» 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 14 результативных передач.
«“Реал” сейчас вообще беспомощен, потому что Мбаппе — это все-таки не нападающий. А Винисиуса я не перевариваю, он меня просто раздражает. Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, постоянно падает от дуновения ветра, хамит. Он очень ограниченный футболист, и я не понимаю такой пиар-машины в его сторону. Потому что тот же Родриго в разы сильнее и качественнее, но его так не пиарят, к сожалению.
Как только против Винисиуса попадает быстрый соперник — все, его нет, он ничего не может — ни обыграть, ни убежать. Если соперник уровнем пониже, какой-нибудь “Райо Вальекано”, тогда да, там он будет выделяться. Я очень хочу, чтобы его отдали, продали в Саудовскую Аравию и взяли Холанда. Тогда Мбаппе уйдет налево, потому что с Винисиусом они несовместимы. У них одна позиция, они друг другу мешают», — приводит слова Дзюбы Odds.ru.
Напомним, ранее «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Кубка Испании со счетом 2:3. Также сливочные вылетели из Лиги чемпионов на стадии ¼ финала. Команда Карло Анчелотти занимает второе место в Ла Лиге, уступая лидирующей «Барселоне» четыре очка.