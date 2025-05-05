5 самых травмоопасных видов спорта: почему их выбирают даже после сотрясений и переломов

О Линдси Вонн, американской чемпионке, говорили не только из-за побед, но и череды травм. В интервью она признала: «С момента моей первой серьезной операции в 2013 году у меня не было 12-месячного периода, когда бы я не перенесла операцию или травму, пока я не ушла на пенсию. В конце концов я подумала: “Ладно, пора сказать, что с меня хватит”». Также она отметила, что многие люди думают, что спортсмены — сверхлюди без слабостей, но это не так.