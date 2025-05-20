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«Арис» может расторгнуть контракт с Кокориным

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин может покинуть кипрский клуб. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 34-летний россиянин может уйти из команды из-за смены стратегии развития клуба. В ближайшем будущем «Арис» намерен делать ставку на молодых футболистов.

Ранее «Арис» покинул белорусский тренер Алексей Шпилевский. Его заменил Артем Радьков, ранее работавший в тренерском штабе махачкалинского «Динамо».

Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года. За это время он провел за клуб 92 матча, в которых забил 33 мяча и отдал 17 голевых передач. В сезоне-2022/23 Кокорин помог «Арису» впервые в истории выиграть чемпионат Кипра.

Действующий контракт Кокорина с «Арисом» действует до конца следующего сезона.