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Поединок Рублева, финал ВХЛ, испанская Ла Лига: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях пятницы 23 мая, которые заслуживают просмотра.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Испанская Ла Лига. «Бетис» — «Валенсия»

Где смотреть: Матч ТВ, Кинопоиск.

В последнем З8-м туре испанский Примеры матчи разнесены на три дня. Сегодня «Бетис» встретится с «Валенсией». Команды располагаются в разных частях таблицы. «Бетис» гарантировал себе выход в еврокубки, а «Валенсия» занимает 12-е место. Однако в четырех последних матчах, включая Лигу конференций, «Бетис» не побеждал, а «Валенсия» выиграла у него очную встречу в первом круге со счетом 4:2. Будет интересно.

Финал ВХЛ. «Торпедо-Горький» — «Химик»

Где смотреть: Официальный YouTube-канал ВХЛ.

Нижегородцы уже в первый сезон в ВХЛ дошли до финала и отменно его начали. Два первых матча в Воскресенске были выиграны. В последнем поединке, уже на своём льду, торпедовцы уступили. Усложнили ситуацию и кадровые потери: форвард Савунов травмирован.

У «Химика» без потерь, это один из самых эффективных клубов в атаке, забросил 225 шайб за сезон. В серии команда уступает, потому что проиграла два первых домашних матча, однако реванш на гостевой площадке вполне возможен. Команда стабильно играет в привычном составе, и шансов на победу сегодня достаточно.

АТР-500 в Гамбурге. ½ финала. Андрей Рублев — Феликс Оже-Альяссим

Где смотреть: Кинопоиск.

Первая ракетка России Андрей Рублев добрался до полуфинала АТР-500. Напомним, что единственный его титул в 2025-м — это турнир в Дохе, тоже из серии ATP-500. Сегодня россиянин встретится с канадцем с 30-й строчки рейтинга. В семи последних личных встречах Рублев обыгрывал своего оппонента, шесть из семи раз в трех сетах, однажды хватило и двух. Этот сезон Рублева сложно назвать удачным, поскольку теннисист выбыл из топ-10 мирового рейтинга и пока не может туда вернуться, но турнир в Гамбурге пока складывается успешно.