Поединок Рублева, финал ВХЛ, испанская Ла Лига: что смотреть сегодня

Первая ракетка России Андрей Рублев добрался до полуфинала АТР-500. Напомним, что единственный его титул в 2025-м — это турнир в Дохе, тоже из серии ATP-500. Сегодня россиянин встретится с канадцем с 30-й строчки рейтинга. В семи последних личных встречах Рублев обыгрывал своего оппонента, шесть из семи раз в трех сетах, однажды хватило и двух. Этот сезон Рублева сложно назвать удачным, поскольку теннисист выбыл из топ-10 мирового рейтинга и пока не может туда вернуться, но турнир в Гамбурге пока складывается успешно.