Матч «Атлетик» — «Барселона» 25 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

В последний день чемпионата Испании оформившая чемпионский титул два тура назад «Барселона» в гостях сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Хозяева стадиона «Сан-Мамес», где только что прошел финал Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед», занимают четвертое место в чемпионате. Баски уже гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов, но лишились шансов побороться за итоговое третье место с мадридским «Атлетико».