Матч «Атлетик» — «Барселона» 25 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:00 мск и пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Главный арбитр встречи — Пабло Гонсалес Фуэртес. Игру «Атлетик» — «Барселона» в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
В последний день чемпионата Испании оформившая чемпионский титул два тура назад «Барселона» в гостях сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Хозяева стадиона «Сан-Мамес», где только что прошел финал Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед», занимают четвертое место в чемпионате. Баски уже гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов, но лишились шансов побороться за итоговое третье место с мадридским «Атлетико».
«Барселона» перед заключительным матчем опережает мадридский «Реал» на одно очко. Титул каталонский клуб завоевал еще по итогам матча 36-го тура с «Эспаньолом» (2:0), после чего команда Ханса-Дитера Флика уступила дома «Вильярреалу» (2:3). Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Испании вы можете найти здесь.
В нынешнем сезоне клубы из Бильбао и Барселоны встречались дважды. В матче первого круга Ла Лиги каталонцы дома одолели «Атлетик» со счетом 2:1, а затем справились с ним и в полуфинале Суперкубка Испании в январе (2:0).
Букмекеры не видят в игре явного фаворита. Шансы на победу «Барселоны» оцениваются чуть выше, чем «Атлетика» (коэффициент 2,36 против 2,75). От игры ждут как минимум трех забитых мячей: коэффициент на тотал больше 2.5 — 1,40.