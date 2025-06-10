Стал известен новый главный тренер «Тоттенхэма»

Томас Франк работает в «Брентфорде» с декабря 2016 года. Сначала он занимал должность ассистента главного тренера, а в октябре 2018 года полноценно возглавил клуб. В 2021 году Франк вывел «Брентфорд» в АПЛ и за четыре сезона дважды приводил клуб к финишу в топ-10.