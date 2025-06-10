Стал известен новый главный тренер «Тоттенхэма»

По информации источника, «шпоры» договорились с 51-летним датчанином и выплатят «Брентфорду» компенсацию за его уход в размере 12 млн евро. Франк сменит на посту главного тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу, который был отправлен в отставку на прошлой неделе.
Томас Франк работает в «Брентфорде» с декабря 2016 года. Сначала он занимал должность ассистента главного тренера, а в октябре 2018 года полноценно возглавил клуб. В 2021 году Франк вывел «Брентфорд» в АПЛ и за четыре сезона дважды приводил клуб к финишу в топ-10.
«Тоттенхэм» завершил минувший сезон на 17-м месте, что стало худшим результатом «шпор» за всю историю АПЛ (с 1992 года). Несмотря на это, лондонцы сумели выиграть Лигу конференций, завоевав первый трофей с 2008 года.