Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Сборные
20:00
Беларусь
:
Россия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.02
П2
1.70
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия
:
Польша
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.35
П2
2.14
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Нидерланды
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.06
X
16.00
П2
72.00
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Румыния
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.39
П2
9.00
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сан-Марино
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
101.00
X
22.00
П2
1.03
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Латвия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.45
П2
1.82
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.10
X
16.00
П2
55.00

Стал известен новый главный тренер «Тоттенхэма»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк станет новым главным тренером «Тоттенхэма». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, «шпоры» договорились с 51-летним датчанином и выплатят «Брентфорду» компенсацию за его уход в размере 12 млн евро. Франк сменит на посту главного тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу, который был отправлен в отставку на прошлой неделе.

Томас Франк работает в «Брентфорде» с декабря 2016 года. Сначала он занимал должность ассистента главного тренера, а в октябре 2018 года полноценно возглавил клуб. В 2021 году Франк вывел «Брентфорд» в АПЛ и за четыре сезона дважды приводил клуб к финишу в топ-10.

«Тоттенхэм» завершил минувший сезон на 17-м месте, что стало худшим результатом «шпор» за всю историю АПЛ (с 1992 года). Несмотря на это, лондонцы сумели выиграть Лигу конференций, завоевав первый трофей с 2008 года.