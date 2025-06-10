«С этим в моей жизни покончено». Абрамович не вернется в футбол

В 2003 году Абрамович стал владельцем лондонского «Челси», который испытывал серьезные финансовые трудности. Сумма сделки составила 230 млн долларов, что на тот момент стало самой крупной продаже клуба в истории английского футбола. В мае 2022 года из-за санкций со стороны правительства Великобритании Абрамович был вынужден продать «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли за 5,33 млрд долларов.
Сегодня в Великобритании вышла в продажу книга «Под санкциями: история продажи “Челси” изнутри», которую написал английский журналист и публицист Ник Пьюрвал. Daily Mail процитировал некоторые отрывки из этой книги.
«Возможно, однажды я смогу посетить матч и попрощаться должным образом, но не более. Меня не интересует какая-либо роль в футбольном клубе, тем более профессиональная. Возможно, я мог бы помогать с академиями и молодежью, предоставляя больше возможностей людям в трудном положении, если бы возникла инициатива, которая могла бы что-то изменить. Но что касается владения клубом или профессиональной роли, с этим в моей жизни покончено», — сказал Абрамович.
После продажи «Челси» Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства, вырученные с продажи клуба, заморожены на специальном банковском счете. На прошлой неделе появилось информация, что правительство Великобритании намерено судиться с Абрамовичем, если он откажется передать эти деньги в пользу Украины.
«Есть старая русская поговорка: “Собаки лают — караван идет”. Она здесь как раз подходит. Что бы я ни делал, меня всегда будут обвинять в каких-то корыстных целях. В конце концов, я сделал то, что сделал, просто чтобы попытаться помочь», — сказал Абрамович.
Минувший сезон «Челси» завершил на четвертом месте в АПЛ, что стало лучшим результатом команды с момента продажи клуба Абрамовичем. Также лондонский клуб завоевал первый с 2022 года трофей, выиграв Лигу конференций.