«Челси» предложил 50 млн евро за игрока дортмундской «Боруссии»

Джейми Байно-Гиттенс выступает на позиции левого вингера. Ранее он играл за молодежные команды «Челси», «Рединга» и «Манчестер Сити», однако взрослую карьеру начал в Дортмунде. В минувшем сезоне Байно-Гиттенс провел 48 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, отметившись 12 голами и 5 ассистами.