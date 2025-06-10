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«Челси» предложил 50 млн евро за игрока дортмундской «Боруссии»

20-летний Джейми Байно-Гиттенс может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как утверждает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, немецкий клуб отклонил первоначальное предложение «синих» в размере 35 миллионов евро за англичанина, и теперь лондонцы предлагают 50 миллионов. Отмечается, что «Челси» уже согласовал 7-летний контракт с футболистом.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, дортмундцы будут готовы расстаться с Байно-Гиттенс за 70 миллионов евро.

Джейми Байно-Гиттенс выступает на позиции левого вингера. Ранее он играл за молодежные команды «Челси», «Рединга» и «Манчестер Сити», однако взрослую карьеру начал в Дортмунде. В минувшем сезоне Байно-Гиттенс провел 48 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, отметившись 12 голами и 5 ассистами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро.