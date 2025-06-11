Лерой Сане перейдет из «Баварии» в «Галатасарай»

По информации источника, 29-летний футболист сборной Германии решил не продлевать контракт с мюнхенским клубом, который истекает 30 июня. Сане продолжит карьеру в «Галатасарае», который предложил ему трехлетний контракт с зарплатой 15 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что интерес к Сане проявляли лондонский «Арсенал», «Фенербахче» и «Аль-Хиляль», однако «Галатасарай» проявлял наибольшую настойчивость в переговорах в последние несколько недель.
Сане перешел в «Баварию» летом 2020 года из «Манчестер Сити» за 49 млн евро. Он провел за мюнхенский клуб 220 матчей, в которых забил 61 мяч и отдал 55 голевых передач. Вместе с «Баварией» Сане четыре раза выиграл Бундеслигу, дважды — Суперкубок Германии, а также завоевал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В минувшем сезоне «Галатасарай» выиграл чемпионат Турции, завоевав третий чемпионский титул подряд.