Винисиус заявил, что «Реал» приехал на клубный ЧМ за победой

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира.
«Мы полны желания выиграть этот первый Клубный чемпионат мира, потому что первый трофей — он навсегда в памяти. Это единственный титул, которого у “Реала” еще нет. Мы идем за ним», — сказал нападающий в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, сейчас идет первый тур клубного чемпионата мира, который в этом году проходит в новом формате в США. Клубный ЧМ-2025 будет длиться месяц — с 15 июня по 13 июля. Все это время 32 участника будут биться за выход в финал. Восемь групп по четыре команды, две лучшие выйдут в плей-офф.
В этот раз не будет квалификационного турнира, вместо этого ФИФА установила критерии, согласно которым должен быть отбор. В расчет будут брать показатели выступлений клубов всех конфедераций в континентальных первенствах за четыре года, с 2021-го. Победители получат путевки на финальный этап клубного чемпионата мира, остальных возьмут по континентальному рейтингу.