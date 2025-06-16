Винисиус заявил, что «Реал» приехал на клубный ЧМ за победой

Напомним, сейчас идет первый тур клубного чемпионата мира, который в этом году проходит в новом формате в США. Клубный ЧМ-2025 будет длиться месяц — с 15 июня по 13 июля. Все это время 32 участника будут биться за выход в финал. Восемь групп по четыре команды, две лучшие выйдут в плей-офф.