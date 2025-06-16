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Винисиус заявил, что «Реал» приехал на клубный ЧМ за победой

Бразильский нападающий мадридского «Реала» планирует взять с командой титул клубного чемпионата мира.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира.

«Мы полны желания выиграть этот первый Клубный чемпионат мира, потому что первый трофей — он навсегда в памяти. Это единственный титул, которого у “Реала” еще нет. Мы идем за ним», — сказал нападающий в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, сейчас идет первый тур клубного чемпионата мира, который в этом году проходит в новом формате в США. Клубный ЧМ-2025 будет длиться месяц — с 15 июня по 13 июля. Все это время 32 участника будут биться за выход в финал. Восемь групп по четыре команды, две лучшие выйдут в плей-офф.

В этот раз не будет квалификационного турнира, вместо этого ФИФА установила критерии, согласно которым должен быть отбор. В расчет будут брать показатели выступлений клубов всех конфедераций в континентальных первенствах за четыре года, с 2021-го. Победители получат путевки на финальный этап клубного чемпионата мира, остальных возьмут по континентальному рейтингу.

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