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«Реал» представил гостевую форму на сезон-2025/26

Мадридский «Реал» представил новый гостевой комплект формы, в котором футболисты клуба будут выступать в предстоящем сезоне.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Реал" Мадрид

Форма выполнена в темно-синем цвете с серебристыми логотипами и светящимися в темноте зелеными элементами. Дизайн комплекта вдохновлен вечерней атмосферой стадиона «Сантьяго Бернабеу». Техническим спонсором мадридского клуба выступила немецкая компания Adidas.

Источник: ФК "Реал" Мадрид

Впервые в этой форме «Реал» сыграет на клубном чемпионате в матче против «Зальцбурга», который состоится 26 июня в Филадельфии.

Ранее «Реал» представил домашнюю форму на сезон-2025/26. Ожидается, что третий комплект «сливочных» будет выполнен в синем цвете.

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