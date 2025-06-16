«Реал» представил гостевую форму на сезон-2025/26

Форма выполнена в темно-синем цвете с серебристыми логотипами и светящимися в темноте зелеными элементами. Дизайн комплекта вдохновлен вечерней атмосферой стадиона «Сантьяго Бернабеу». Техническим спонсором мадридского клуба выступила немецкая компания Adidas.
Впервые в этой форме «Реал» сыграет на клубном чемпионате в матче против «Зальцбурга», который состоится 26 июня в Филадельфии.
Ранее «Реал» представил домашнюю форму на сезон-2025/26. Ожидается, что третий комплект «сливочных» будет выполнен в синем цвете.