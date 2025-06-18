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Торнадо не помешал клубу из ЮАР обыграть корейцев на КЧМ

«Мамелоди Сандаунз» одержал минимальную победу над «Ульсан Хендэ» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный гол на 36-й минуте забил нападающий южноафриканской команды Икраам Рейнерс. Еще два мяча «Мамелоди Сандаунз» были отменены после просмотра VAR — в первом случае была зафиксирована игра рукой, во втором — офсайд.

Встреча проходила в Орландо и была перенесена более чем на час из-за неблагоприятных погодных условий. Перед матчей в районе стадиона «Эксплория» была объявлена угроза торнадо. Из-за непогоды игру посетили всего 3412 зрителей при вместимости арены в 25 тыс. человек.

«Мамелоди Сандаунз» после первого тура возглавил турнирную таблицу группы F. В субботу, 21 июня, южноафриканцы в Цинциннати встретятся с дортмундской «Боруссией». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Положение команд в группе F после 1-го тура:

  1. «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) — 3
  2. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 1
  3. «Флуминенсе» (Бразилия) — 1
  4. «Ульсан Хендэ» (Южная Корея) — 0

Ульсан
0:1
Первый тайм: 0:1
Мамелоди Сандаунз
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа F
18.06.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Inter&Co Stadium, 3412 зрителей
Главные тренеры
Панкон Ким
Мигел Кардозу
Голы
Мамелоди Сандаунз
Икраам Райнерс
(Лукас Рибейро)
36′
Составы команд
Ульсан
21
Чо Хен У
66
Милош Трояк
17
Густав Лудвигсон
7
Ко Сеун Бем
19
Ким Ен Гвон
11
Ум Вон Сам
97
Эрик Фариас
27
Ли Чхон Ен
64′
36
Матиас Лакава
4
Мен Гуань Сео
80′
13
Кан Сан У
5
Чон У Ен
73′
14
Ли Джин Хен
6
Дариян Боянич
55′
73′
16
Ли Хью Кьюн
Мамелоди Сандаунз
30
Ронвен Уильямс
25
Хулисо Мудау
29
Дивайн Лунга
20
Грант Кекена
11
Марсело Альенде
4
Тебохо Мокоэна
86′
10
Лукас Рибейро
85′
34
Мотоби Мвала
18
Темба Зване
77′
15
Батуси Аубас
9
Артур Салес
65′
17
Ташрик Мэттьюз
13
Икраам Райнерс
77′
35
Лебо Мотиба
24
Киану Купидо
85′
8
Джейден Адамс
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
14
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
5
7
Фолы
2
4
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти