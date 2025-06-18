Торнадо не помешал клубу из ЮАР обыграть корейцев на КЧМ

Встреча проходила в Орландо и была перенесена более чем на час из-за неблагоприятных погодных условий. Перед матчей в районе стадиона «Эксплория» была объявлена угроза торнадо. Из-за непогоды игру посетили всего 3412 зрителей при вместимости арены в 25 тыс. человек.