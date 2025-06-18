Торнадо не помешал клубу из ЮАР обыграть корейцев на КЧМ

Единственный гол на 36-й минуте забил нападающий южноафриканской команды Икраам Рейнерс. Еще два мяча «Мамелоди Сандаунз» были отменены после просмотра VAR — в первом случае была зафиксирована игра рукой, во втором — офсайд.
Встреча проходила в Орландо и была перенесена более чем на час из-за неблагоприятных погодных условий. Перед матчей в районе стадиона «Эксплория» была объявлена угроза торнадо. Из-за непогоды игру посетили всего 3412 зрителей при вместимости арены в 25 тыс. человек.
«Мамелоди Сандаунз» после первого тура возглавил турнирную таблицу группы F. В субботу, 21 июня, южноафриканцы в Цинциннати встретятся с дортмундской «Боруссией». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
Положение команд в группе F после 1-го тура:
- «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) — 3
- «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 1
- «Флуминенсе» (Бразилия) — 1
- «Ульсан Хендэ» (Южная Корея) — 0
Панкон Ким
Мигел Кардозу
Икраам Райнерс
(Лукас Рибейро)
36′
21
Чо Хен У
66
Милош Трояк
17
Густав Лудвигсон
7
Ко Сеун Бем
19
Ким Ен Гвон
11
Ум Вон Сам
97
Эрик Фариас
27
Ли Чхон Ен
64′
36
Матиас Лакава
4
Мен Гуань Сео
80′
13
Кан Сан У
5
Чон У Ен
73′
14
Ли Джин Хен
6
Дариян Боянич
55′
73′
16
Ли Хью Кьюн
30
Ронвен Уильямс
25
Хулисо Мудау
29
Дивайн Лунга
20
Грант Кекена
11
Марсело Альенде
4
Тебохо Мокоэна
86′
10
Лукас Рибейро
85′
34
Мотоби Мвала
18
Темба Зване
77′
15
Батуси Аубас
9
Артур Салес
65′
17
Ташрик Мэттьюз
13
Икраам Райнерс
77′
35
Лебо Мотиба
24
Киану Купидо
85′
8
Джейден Адамс
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
14
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
5
7
Фолы
2
4
Офсайды
2
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти