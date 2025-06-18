Гол Серхио Рамоса принес «Монтеррею» ничью с «Интером» на клубном ЧМ

В составе мексиканской команды гол забил 39-летний защитник Серхио Рамос. У итальянской команды, выступившей в финале прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов, отличился Лаутаро Мартинес. После первого тура «Монтеррей» и «Интер» делят вторую и третью строчки в таблице группы E. Лидирует «Ривер Плейт» с 3 очками. «Урава Ред Даймондс» занимает последнее место.
Мяч Рамоса стал историческим — испанский защитник стал самым возрастным автором гола за всю историю турнира. На момент взятия ворот ему было 39 лет, 2 месяца и 19 дней.
Предыдущий рекорд принадлежал Хавьеру Дзанетти, который в декабре 2010 года забил в возрасте 37 лет, 4 месяца и 5 дней в матче «Соннам» — «Интер» (0:3). Для Серхио Рамоса это уже четвертый гол в рамках клубного чемпионата мира. Три из них он забил, выступая за мадридский «Реал».
Серхио Рамос играет за Монтеррей’с февраля 2025 года. Ранее он выступал за «Севилью», «Реал» и «ПСЖ». В составе «королевского клуба» защитник стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка Испании, трижды выиграл Суперкубок УЕФА. С 2021 по 2023 год испанец выступал за «ПСЖ», с которым стал двукратным чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.
За сборную Испании футболист провел 180 матчей, в которых забил 23 гола. В 2010 году Рамос стал победителем чемпионата мира, в 2008 и 2012 годах выиграл чемпионат Европы.
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.
Доменек Торрент
Кристиан Киву
Серхио Рамос
(Оливер Торрес)
25′
Лаутаро Мартинес
(Карлос Аугусту)
42′
1
Эстебан Андрада
33
Стефан Медина
4
Виктор Гузман
93
Серхио Рамос
3
Херардо Артеага
30
Хорхе Родригес
45′
2
Рикардо Чавес
58′
14
Эрик Агирре
10
Серхио Каналес
89′
16
Йоан Рохас Эчеваррия
8
Оливер Торрес
58′
25
Нелсон Деосса
7
Жермен Бертераме
78′
5
Фидель Амбриз
29
Лукас Окампос
89′
19
Хорди Кортисо
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
36
Маттео Дармиан
23
Николо Барелла
88′
10
Лаутаро Мартинес
90+5′
28
Бенжамен Павар
58′
9
Маркус Тюрам
30
Карлос Аугусту
68′
32
Федерико Димарко
21
Кристьян Асллани
61′
68′
8
Петар Сучич
22
Генрих Мхитарян
78′
59
Никола Залевски
70
Себостьяно Эспозито
58′
11
Луис Энрике
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
15
1
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
6
Фолы
10
0
Офсайды
9
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти