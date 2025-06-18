Гол Серхио Рамоса принес «Монтеррею» ничью с «Интером» на клубном ЧМ

Предыдущий рекорд принадлежал Хавьеру Дзанетти, который в декабре 2010 года забил в возрасте 37 лет, 4 месяца и 5 дней в матче «Соннам» — «Интер» (0:3). Для Серхио Рамоса это уже четвертый гол в рамках клубного чемпионата мира. Три из них он забил, выступая за мадридский «Реал».