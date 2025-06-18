«Ман Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в 1-м туре нового сезона АПЛ

Новый сезон стартует 15 августа матчем между «Ливерпулем» и «Борнмутом». Центральным матчем 1-го тура станет воскресная встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».
Расписание 1-го тура АПЛ:
15 августа, пятница
- 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Борнмут»
16 августа, суббота
- 14:30 мск. «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»
- 17:00 мск. «Брайтон» — «Фулхэм»
- 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»
- 17:00 мск. «Сандерленд» — «Вест Хэм Юнайтед»
- 17:00 мск. «Тоттенхэм Хотспур» — «Бернли»
- 19:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
17 августа, воскресенье
- 16:00 мск. «Челси» — «Кристал Пэлас»
- 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
18 августа, понедельник
- 22:00 мск. «Лидс Юнайтед» — «Эвертон»
Полный календарь доступен на официальном сайте АПЛ.
Чемпионат Англии завершится 24 мая 2026 года. В заключительном, 38-м туре АПЛ все 20 клубов сыграют одновременно. Всего в чемпионате будет сыграно 380 матчей.
Действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль», который в минувшем сезоне юбилейный 20-й чемпионский титул.