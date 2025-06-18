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«Барселона» сообщила о переходе голкипера «Эспаньола»

Испанский голкипер Жоан Гарсия стал игроком «Барселоны». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Барселона"

— «Барселона» активировал опцию об отступных игрока Жоана Гарсии. Сумма отступных составила 25 миллионов евро плюс дополнительные расходы. 20 июня игрок подпишет контракт с клубом на следующие шесть сезонов, до 30 июня 2031 года, на частной церемонии в офисе ФК «Барселона», — написано в заявлении клуба.

В завершившемся сезоне-2024/2025 чемпионата Испании 24-летний Жоан Гарсия провел 38 матчей за «Эспаньол». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

Основной голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, по всей видимости, покинет клуб. Однако переход немецкого вратаря в «Галатасарай» не состоится. По данным СМИ, стамбульский клуб предложил 33-летнему голкиперу зарплату в 5 миллионов евро за сезон. «Галатасарай» рассматривал как полноценный трансфер тер Штегена, так и аренду с правом выкупа. Однако, по последней информации NTvspor.net, условия оказались неприемлемыми для голкипера. Представители «Галатасарая» и тер Штегена встретились в Стамбуле, но не договорились.