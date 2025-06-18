«Барселона» сообщила о переходе голкипера «Эспаньола»

Основной голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, по всей видимости, покинет клуб. Однако переход немецкого вратаря в «Галатасарай» не состоится. По данным СМИ, стамбульский клуб предложил 33-летнему голкиперу зарплату в 5 миллионов евро за сезон. «Галатасарай» рассматривал как полноценный трансфер тер Штегена, так и аренду с правом выкупа. Однако, по последней информации NTvspor.net, условия оказались неприемлемыми для голкипера. Представители «Галатасарая» и тер Штегена встретились в Стамбуле, но не договорились.