Матч клубного чемпионата мира приостановили на 1,5 часа

У «Зальцбурга» забитыми мячами отличились Оскар Глух (42') и Карим Онисиво (76'). У «Пачуки» единственный гол на счету Брайана Гонсалеса (56').
На 54-й минуте матч был остановлен из-за грозы, которая разразилась в Цинциннати. Главный арбитр встречи Мустафа Грабаль увел команды в подтрибунное помещение. Матч возобновился только спустя полтора часа.
Положение команд в группе H после 1-го тура:
- «Зальцбург» (Австрия) — 3
- «Реал Мадрид» (Испания) — 1
- «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — 1
- «Пачука» (Мексика) — 0
В другом матче игрового дня «Ювентус» разгромил «Аль-Айн» (5:0). По дублю в составе «бьянконери» оформили Рандаль Коло Муани (11', 45+4') и Франсишку Консейсан (21', 58'), еще один мяч забил Кенан Йылдыз (31').
Положение команд в группе G после 1-го тура:
- «Ювентус» (Италия) — 3
- «Манчестер Сити» (Англия) — 3
- «Видад» (Марокко) — 0
- «Аль-Айн» (ОАЭ) — 0
Владимир Ивич
Игор Тудор
Рандаль Коло Муани
(Алберту Кошта)
11′
Франсишку Консейсау
(Алберту Кошта)
21′
Кенан Йылдыз
(Кефрен Тюрам)
31′
Рандаль Коло Муани
(Кефрен Тюрам)
45+4′
Франсишку Консейсау
(Пьер Калюлю)
58′
1
Руй Патрисиу
70
Абдул Карим Траоре
90+3′
36
Факундо Завала
25
Рами Рабиа
14
Марсел Ратник
9
Лаба Коджо Фо До
10
Алехандро Ромеро
76′
97
Адис Яшич
20
Матиас Паласиос
68′
56
Амаду Ньянг
5
Пак Ен У
76′
28
Нассим Шадли
3
Куаме Автонне Куадио
68′
6
Яхъя Надер
21
Суфьян Рахими
90′
80
Джошуа Удох
29
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
2
Алберту Кошта
7
Франсишку Консейсау
60′
16
Уэстон Маккенни
5′
37
Николо Савона
70′
4
Федерико Гатти
82′
27
Андреа Камбьясо
16′
46′
26
Дуглас Луис
20
Рандаль Коло Муани
70′
9
Душан Влахович
10
Кенан Йылдыз
61′
8
Тен Копмейнерс
19
Кефрен Тюрам
46′
22
Тимоти Веа
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
5
Фолы
14
5
Офсайды
1
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти