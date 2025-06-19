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Матч клубного чемпионата мира приостановили на 1,5 часа

«Зальцбург» обыграл «Пачуку» (2:1) в матче 1-го тура группового раунда клубного чемпионата мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters
Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа H, 19.06.2025, 1:00
Пачука
1
Зальцбург
2

У «Зальцбурга» забитыми мячами отличились Оскар Глух (42') и Карим Онисиво (76'). У «Пачуки» единственный гол на счету Брайана Гонсалеса (56').

На 54-й минуте матч был остановлен из-за грозы, которая разразилась в Цинциннати. Главный арбитр встречи Мустафа Грабаль увел команды в подтрибунное помещение. Матч возобновился только спустя полтора часа.

Положение команд в группе H после 1-го тура:

  1. «Зальцбург» (Австрия) — 3
  2. «Реал Мадрид» (Испания) — 1
  3. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — 1
  4. «Пачука» (Мексика) — 0

В другом матче игрового дня «Ювентус» разгромил «Аль-Айн» (5:0). По дублю в составе «бьянконери» оформили Рандаль Коло Муани (11', 45+4') и Франсишку Консейсан (21', 58'), еще один мяч забил Кенан Йылдыз (31').

Положение команд в группе G после 1-го тура:

  1. «Ювентус» (Италия) — 3
  2. «Манчестер Сити» (Англия) — 3
  3. «Видад» (Марокко) — 0
  4. «Аль-Айн» (ОАЭ) — 0

Аль-Айн
0:5
Первый тайм: 0:4
Ювентус
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа G
19.06.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Audi Field
Главные тренеры
Владимир Ивич
Игор Тудор
Голы
Ювентус
Рандаль Коло Муани
(Алберту Кошта)
11′
Франсишку Консейсау
(Алберту Кошта)
21′
Кенан Йылдыз
(Кефрен Тюрам)
31′
Рандаль Коло Муани
(Кефрен Тюрам)
45+4′
Франсишку Консейсау
(Пьер Калюлю)
58′
Составы команд
Аль-Айн
1
Руй Патрисиу
70
Абдул Карим Траоре
90+3′
36
Факундо Завала
25
Рами Рабиа
14
Марсел Ратник
9
Лаба Коджо Фо До
10
Алехандро Ромеро
76′
97
Адис Яшич
20
Матиас Паласиос
68′
56
Амаду Ньянг
5
Пак Ен У
76′
28
Нассим Шадли
3
Куаме Автонне Куадио
68′
6
Яхъя Надер
21
Суфьян Рахими
90′
80
Джошуа Удох
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
2
Алберту Кошта
7
Франсишку Консейсау
60′
16
Уэстон Маккенни
5′
37
Николо Савона
70′
4
Федерико Гатти
82′
27
Андреа Камбьясо
16′
46′
26
Дуглас Луис
20
Рандаль Коло Муани
70′
9
Душан Влахович
10
Кенан Йылдыз
61′
8
Тен Копмейнерс
19
Кефрен Тюрам
46′
22
Тимоти Веа
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
5
Фолы
14
5
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти