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Трамп принял «Ювентус» в Белом доме и спросил их о трансгендерах

Президент США Дональд Трамп встретился с игроками и тренерами «Ювентуса» в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча произошла в преддверии матча 1-го тура клубного чемпионата мира по футболу против «Аль-Айна» (5:0), который проходил в Вашингтоне.

В ходе встречи Трамп поприветствовал главного тренера «Ювентуса» Игора Тудора, а также пожал руку полузащитнику «бьянконери» и сборной США Уэстону Маккенни.

«Позади меня отличная команда из Италии», — сказал Трамп.

Во время торжественного приема президент США попытался затронуть с футболистами «Ювентуса» тему участия трансгендеров в спорте.

— Женщина может попасть в вашу команду, ребята? — поинтересовался Трамп.

Игроки «Ювентуса» смутились и не смогли ответить на его вопрос, после чего Трамп вновь его повторил. Генеральный директор клуба Дамьен Комолли попытался сгладить неловкую ситуацию и тактично уйти от ответа.

— У нас есть очень сильная женская команда, — ответил он.

— Они должны играть с женщинами, — подытожил Трамп.

В феврале этого года Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях. Президент США намерен добиваться от МОК полного отстранения трансгендеров от участия в женских состязаниях на Олимпийских играх.

«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы H, опережая «Манчестер Сити» за счет лучшей разницы мячей. В воскресенье, 22 июня, итальянский клуб в Филадельфии сыграет с марокканским «Видадом». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.