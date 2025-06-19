Трамп принял «Ювентус» в Белом доме и спросил их о трансгендерах

Встреча произошла в преддверии матча 1-го тура клубного чемпионата мира по футболу против «Аль-Айна» (5:0), который проходил в Вашингтоне.
В ходе встречи Трамп поприветствовал главного тренера «Ювентуса» Игора Тудора, а также пожал руку полузащитнику «бьянконери» и сборной США Уэстону Маккенни.
«Позади меня отличная команда из Италии», — сказал Трамп.
Во время торжественного приема президент США попытался затронуть с футболистами «Ювентуса» тему участия трансгендеров в спорте.
— Женщина может попасть в вашу команду, ребята? — поинтересовался Трамп.
Игроки «Ювентуса» смутились и не смогли ответить на его вопрос, после чего Трамп вновь его повторил. Генеральный директор клуба Дамьен Комолли попытался сгладить неловкую ситуацию и тактично уйти от ответа.
— У нас есть очень сильная женская команда, — ответил он.
— Они должны играть с женщинами, — подытожил Трамп.
В феврале этого года Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях. Президент США намерен добиваться от МОК полного отстранения трансгендеров от участия в женских состязаниях на Олимпийских играх.
«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы H, опережая «Манчестер Сити» за счет лучшей разницы мячей. В воскресенье, 22 июня, итальянский клуб в Филадельфии сыграет с марокканским «Видадом». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.