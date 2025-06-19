Два игрока «Бока Хуниорс» получили дисквалификации на клубном ЧМ

Аргентинский клуб «Бока Хунирос» в первом туре группового этапа сыграл вничью с португальской «Бенфикой» (2:2). Полузащитник Андер Эррера был заменен на 20-й минуте из-за повреждения, но в конце первого тайма, находясь на скамейке запасных, получил красную карточку за оскорбление судьи. Защитник Николас Фигаль был удален с поля на 88-й минуте за грубый фол на сопернике.
Представители «Боки» уже объявили о намерении подать апелляцию на решение ФИФА о дисквалификации Эрреры и Фигаля.
Итальянский нападающий «Бенфики» Андреа Белотти, которого удалили на 72-й минуте за удар ногой по голове футболиста «Бока Хуниорс» Айртона Косту, дисквалифицирован на две игры турнира. При этом отмечается, что в аргентинском клубе не согласились с санкциями и намерены опротестовать решение.
«Бенфика» и «Бока Хуниорс» выступают в группе C. В следующем туре аргентинская команда сыграет против германской «Баварии» 21 июня, португальский клуб днем ранее сразится с новозеландским «Окленд Сити».
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.