Источник сообщает, что Александр Головин, а также его одноклубники Магнес Аклиуш и Эльесс Бен-Сегир — три футболиста, по которым монегаски готовы выслушать предложения с целью заработать на продаже игроков. Однако на данный момент ни один клуб не обратился в «Монако» с предложением по вышеназванным футболистам. Агент Александра Головина Александр Клюев отреагировал на информацию L'equipe о том, что «Монако» выставило игрока на продажу. «Головин был выставлен на трансфер? Это какой-то бред. Не понимаю, зачем обсуждать эту бредятину. У Александра до 2029 года контракт с “Монако”. Он один из лидеров клуба. И больше тут говорить нечего», — приводит слова Клюева Sport24. Головин в октябре продлил контракт с «Монако» до лета 2029 года. В прошедшем сезоне 29-летний россиянин провел за клуб 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. 28-летний россиянин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Всего за команду Головин провел 232 матча, забил 34 гола и сделал 40 результативных передач. Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.