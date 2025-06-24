Матч «Бенфика» — «Бавария» 24 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Кстати, забегая вперед, не очень понятно, какое место в группе D окажется выгоднее, первое или второе. Например, можно выиграть группу и попасть в первом же матче плей-офф на «Челси». Или «Фламенго», который «Челси» уже обыграл. Но об этом в «Бенфике» и «Баварии» вряд ли думают. Зато наверняка вспоминают недавнюю очную встречу в Лиге чемпионов. Напомним, на общем этапе 6 ноября прошлого года «Бавария» сыграла с «Бенфикой» в Мюнхене. Победы добилась, но лишь со счетом 1:0, хотя игровое преимущество немцев было огромным. Лишь вратарь Анатолий Трубин тогда спас «Бенфику» от разгрома. Но с тех пор прошло уже достаточно много времени, и, скажем еще раз, у команд в нынешнем случае разная мотивация. Идти вперед надо «Бенфике».