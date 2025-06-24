Матч «Бенфика» — «Бавария» 24 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

К заключительному туру в группе С на клубном ЧМ уже многое определилось. «Бавария» обеспечила себе выход в плей-офф, разгромив новозеландский «Окленд» (10:0) и справившись с аргентинской «Бокой» (2:1). Позиции «Бенфики», которая сыграла с аргентинцами вничью 2:2, а затем оторвалась на новозеландцах (6:0), тоже неплохие. Для выхода в ⅛ финала лиссабонским «орлам» достаточно ничьей, которая устроит и «Баварию»: в этом случае мюнхенцы займут первое место в группе.
Если «Бавария» обыграет сегодня «Бенфику», это даст шанс на второе место в группе «Боке Хуниорс». Клубу из Буэнос-Айреса тогда необходимо в параллельном матче обыграть «Окленд» (в этом практически никаких сомнений нет) и добиться лучшей разницы мячей, чем у «Бенфики». Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.
Кстати, забегая вперед, не очень понятно, какое место в группе D окажется выгоднее, первое или второе. Например, можно выиграть группу и попасть в первом же матче плей-офф на «Челси». Или «Фламенго», который «Челси» уже обыграл. Но об этом в «Бенфике» и «Баварии» вряд ли думают. Зато наверняка вспоминают недавнюю очную встречу в Лиге чемпионов. Напомним, на общем этапе 6 ноября прошлого года «Бавария» сыграла с «Бенфикой» в Мюнхене. Победы добилась, но лишь со счетом 1:0, хотя игровое преимущество немцев было огромным. Лишь вратарь Анатолий Трубин тогда спас «Бенфику» от разгрома. Но с тех пор прошло уже достаточно много времени, и, скажем еще раз, у команд в нынешнем случае разная мотивация. Идти вперед надо «Бенфике».
Букмекеры отдают предпочтение немецкому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.93, а шансы «Бенфики» оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.05. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00. Победа «Баварии» 2:1 доступна за 7.50, на 2:0 в пользу мюнхенцев дают 8.40.