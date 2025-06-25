Компани объяснил причины поражения «Баварии» на клубном ЧМ

«Первый тайм вышел совсем неудачным. Из-за погодных условий игра не была плавной. Во втором тайме мы создали много моментов, чтобы сделать счет 1:1, но упустили их. Таков футбол, нужно использовать свои шансы. “Фламенго” или “Челси” в ⅛ финала? В любом случае это будет сложная игра. Мы должны хорошо подготовиться и реализовывать моменты», — приводит слова Компани DAZN.