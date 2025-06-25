Компани объяснил причины поражения «Баварии» на клубном ЧМ

Напомним, португальская «Бенфика» впервые в истории одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира (1:0). Встреча прошла в городе Шарлотт на «Банк оф Америка Стэдиум». Единственный мяч забил норвежский полузащитник «Бенфики» Андреас Шельдеруп на 13-й минуте. Предыдущие матчи завершались либо победой мюнхенского клуба, либо ничьей.
«Первый тайм вышел совсем неудачным. Из-за погодных условий игра не была плавной. Во втором тайме мы создали много моментов, чтобы сделать счет 1:1, но упустили их. Таков футбол, нужно использовать свои шансы. “Фламенго” или “Челси” в ⅛ финала? В любом случае это будет сложная игра. Мы должны хорошо подготовиться и реализовывать моменты», — приводит слова Компани DAZN.
В ⅛ финала «Бавария» сыграет с бразильским «Фламенго», который досрочно обеспечил себе первое место в группе D. «Бенфика» встретится с лондонским «Челси», набравшим шесть очков и занявшим второе место в группе D.
Клубный чемпионат мира проходит в США и завершится 13 июля. Финальный матч пройдет на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в 2023 году обыграл бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0.
Бруну Лаже
Венсан Компани
Андреас Шельдеруп
(Фредрик Эурснес)
13′
1
Анатолий Трубин
8
Фредрик Эурснес
26
Самуэль Даль
4
Антониу Силва
30
Николас Отаменди
46′
18
Леандру Баррейру
11
Анхель Ди Мария
86′
84
Жоау Регу
21
Андреас Шельдеруп
54′
10
Оркун Кекчю
25
Джанлука Престианни
54′
17
Керем Актюркоглу
14
Вангелис Павлидис
86′
47
Тиагу Говея
89′
85
Ренату Санчеш
19′
78′
81
Адриан Байрами
1
Мануэль Нойер
22
Рафаэл Геррейру
10
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
44
Йосип Станишич
45
Александр Павлович
23
Саша Боэ
62′
27
Конрад Лаймер
7
Серж Гнабри
46′
6
Йозуа Киммих
20
Том Бишоф
46′
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
57′
4
Джонатан Та
16
Жоау Пальинья
46′
17
Майкл Олисе
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
7
Фолы
9
1
Офсайды
6
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти