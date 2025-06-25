Клубный ЧМ, матч Мирры Андреевой, драфт НБА: что посмотреть сегодня

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева начинает турнир WTA 500 в Бад-Хомбурге со второго круга. Ее первой соперницей будет хорошо знакомая датчанка Клара Таусон. Девушки уже трижды встречались в этом сезоне, и во всех случаях сильнее была россиянка — в финале Дубая, а также в Индиан-Уэллсе и Риме. Сможет ли Мирра в четвертый раз за сезон одержать победу над датчанкой? Победительница этого матча сразится в ¼ финала Бад-Хомбурга с кем-то из пары Линда Носкова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия). Турнир в Германии является одной из последних проб сил перед главным травяным турниром сезона — 30 июня стартует Уимблдон.