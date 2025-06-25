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Клубный ЧМ, матч Мирры Андреевой, драфт НБА: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 25 июня, которые стоит посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Клубный чемпионат мира. Группа F. Матч 3-го тура группового этапа. «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»

22:00. Где смотреть: Okko.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа F, 25.06.2025, 22:00
Мамелоди Сандаунз
-
Флуминенсе
-

Дортмундcкая «Боруссия» провела яркий матч в предыдущем туре, вместе с южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» настреляв 7 мячей — 4:3. В Цинциннати в матче с корейским «Ульсаном» подопечные Нико Ковача нацелены на крупную победу, которая поможет завоевать первое место в квартете F.

В другой встрече этой группы бразильский «Флуминенсе» и «Мамелоди Сандаунз» определят второго участника ⅛ финала турнира от группы F. Сможет ли клуб из ЮАР отцепить бразильцев от плей-офф? Болельщиков ожидает увлекательный поединок.

Клубный чемпионат мира. Группа E. Матч 3-го тура группового этапа. «Интер» — «Ривер Плейт»

04:00 (в ночь на четверг). Где смотреть: Okko.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа E, 26.06.2025, 4:00
Интер
-
Ривер Плейт
-

В Сиэтле в заключительном туре группового этапа между собой сыграют лидеры квартета E — миланскому «Интеру» будет противостоять аргентинский «Ривер Плейт». В активе обоих клубов по 4 очка — команды победили «Ураву Ред Даймондз» из Японии и сыграли вничью с мексиканским «Монтерреем».

Для выхода в ⅛ финала турнира мексиканскому «Монтеррею» в параллельном матче необходимо побеждать японский клуб с разницей в два мяча. Вероятнее всего, «Интер» и «Ривер Плейт» будут решать между собой, какой клуб продолжит выступление, а какой покинет турнир. Аргентинскую команду при этом устроит и ничья.

⅛ финала турнира на травяных кортах в Бад-Хомбурге (Германия). Мирра Андреева (Россия, 3) — Клара Таусон (Дания).

18:30* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева начинает турнир WTA 500 в Бад-Хомбурге со второго круга. Ее первой соперницей будет хорошо знакомая датчанка Клара Таусон. Девушки уже трижды встречались в этом сезоне, и во всех случаях сильнее была россиянка — в финале Дубая, а также в Индиан-Уэллсе и Риме. Сможет ли Мирра в четвертый раз за сезон одержать победу над датчанкой? Победительница этого матча сразится в ¼ финала Бад-Хомбурга с кем-то из пары Линда Носкова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия). Турнир в Германии является одной из последних проб сил перед главным травяным турниром сезона — 30 июня стартует Уимблдон.

Также в Бад-Хомбурге сегодня будет бороться за выход в четвертьфинал 18-я ракетка мира Екатерина Александрова. Соперницей россиянки будет представительница Греции Мария Саккари.

Драфт НБА-2025

03:00 (в ночь на четверг). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

19-летний российский баскетболист Егор Демин считается фаворитом на выбор в первом раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщается об интересе со стороны «Бруклин Нетс», у которого есть выбор под 8-м и 19-м номерами. По прогнозам спортивного сайта ESPN, Демин может быть выбран под 12-м номером, который на данный момент принадлежит «Чикаго». Издание The Score считает, что россиянин может быть выбран «Сан-Антонио Сперс» под 14-м номером.

Среди россиян наивысший пик имел Ярослав Королев, которого в 2005 году под 12-м номером выбрал «Лос-Анджелес Клипперс». Он в итоге не смог закрепиться в НБА. Самый успешный россиянин в истории заокеанской лиги Андрей Кириленко был выбран под 24-м номером клубом «Юта Джаз».

Ожидается, что под первым номером на драфте 2025 года «Даллас Мэверикс» выберут форварда Купера Флэгга, которому прочат судьбу новой суперзвезды НБА.

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