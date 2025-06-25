Стало известно, когда Модрич подпишет контракт с «Миланом»

По информации источника, стороны достигли устного соглашения. Модрич пройдет медобследование и завершит переход в «Милан» в середине июля, когда завершится клубный чемпионат мира. На турнире в США 39-летний хорват продолжает выступать за «Реал».
Модрич перешел в «Реал» летом 2012 года из «Тоттенхэма» за 35 млн евро. В общей сложности он провел за «сливочных» 593 матча, в которых забил 43 мяча и сделал 95 голевых передач.
Лука покинет «Реал» в статусе самого титулованного игрока в истории клуба. За 13 лет он выиграл с «королевским» клубом 28 трофеев, в том числе шесть раз побеждал в Лиге чемпионов и четыре раза становился чемпионом Испании.
«Реал» лидирует в турнирной таблице группы H, имея после двух матчей четыре очка. В ночь на пятницу, 27 июня, мадридский клуб в Филадельфии сыграет заключительный матч группового этапа против «Зальцбурга». Начало матча — в 4:00 по московскому времени.
Клубный чемпионат мира завершится 13 июля. Финал пройдет на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).