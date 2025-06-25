Матч «Интер» — «Ривер Плейт» 26 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

После двух туров в группе Е лидируют «Ривер Плейт» и «Интер», набравшие по 4 очка. Но в последнем туре они играют между собой, и это шанс для мексиканского «Монтеррея», который, имея в активе 2 очка, способен опередить кого-то из них или и тех, и других. Если обыграет потерявший шансы японский клуб «Урава Ред Даймондс», желательно с хорошей разницей мячей. Так что в отличие от группы А, где «Палмейрас» и «Интер Майами» предсказуемо сыграли вничью, отцепив от плей-офф конкурентов, здесь ничейный исход может выйти командам боком — лучше сыграть на победу. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.