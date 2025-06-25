Матч «Интер» — «Ривер Плейт» 26 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

После двух туров в группе Е лидируют «Ривер Плейт» и «Интер», набравшие по 4 очка. Но в последнем туре они играют между собой, и это шанс для мексиканского «Монтеррея», который, имея в активе 2 очка, способен опередить кого-то из них или и тех, и других. Если обыграет потерявший шансы японский клуб «Урава Ред Даймондс», желательно с хорошей разницей мячей. Так что в отличие от группы А, где «Палмейрас» и «Интер Майами» предсказуемо сыграли вничью, отцепив от плей-офф конкурентов, здесь ничейный исход может выйти командам боком — лучше сыграть на победу. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.
«Интер» под руководством нового главного тренера Кристиана Киву пока не впечатляет. Финалисты Лиги чемпионов вымучили ничью с «Монтерреем» (1:1), а затем лишь в добавленное время вырвали победу над «Уравой» (2:1) — даже уступали в счете до 78-й минуты. «Ривер» кажется соперником посерьезнее — все-таки флагаман аргентинского футбола. Армия болельщиков аргентинских красно-белых мечтает о проходе в плей-офф еще и потому, что туда уже не попали злейшие враги из «Бока Хуниорс», опозорившиеся в последнем туре против любителей из «Окленд Сити» (1:1). В случае выхода в ⅛ финала «Ривера» злорадствовать по этому поводу можно долго. Но похоронить надежды аргентинцев может аргентинец. У Лаутаро Мартинеса по голу в каждом из туров КЧМ, и воспитанник «Расинга» точно не прочь продолжить результативную серию.
Букмекеры отдают предпочтение миланскому клубу. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.88, а шансы «Ривер Плейт» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.