Гвардиола объяснил, почему у команды много отдыха на Клубном ЧМ

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о необходимости отдыха для их команды.
"Я решил, что мы приедем на Клубный чемпионат мира, чтобы посоревноваться и хорошо потренироваться, но в остальное время я хочу полностью, полностью расслабиться. Если футболисты захотят играть в гольф, играйте в гольф! Если они хотят пойти на пляж, то пусть будет пляж! Если они хотят быть в бассейне, быть с семьями, когда мы можем дать выходной — будет выходной! Иначе будет очень тяжело морально.
Мы не хотим тратить энергию в течение трех-четырех дней перед играми, иначе при такой жаре и влажности будет очень тяжело. Когда мы закончили сезон и возобновили его, мы не потеряли физическую форму.
Это вопрос поддержания формы, расслабления, получения удовольствия, потому что у нас впереди 11 месяцев, игры каждые три-четыре дня, поэтому я решил: «Ребята, делайте что хотите», — цитирует Гвардиолу City Xtra.
Сейчас «горожане» занимают второе место в группе G и могут выйти в плей-офф с него. Вместе с «Ювентусом» у них по 6 очков после двух матчей, но итальянская команда обходит англичан по дополнительным показателям и лидирует. Решающая встреча состоится 26 июня в 22:00 мск, «Манчестер Сити» еще имеет шанс на выход в плей-офф с первой строки в случае победы над «Ювентусом».