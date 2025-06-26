Гвардиола объяснил, почему у команды много отдыха на Клубном ЧМ

"Я решил, что мы приедем на Клубный чемпионат мира, чтобы посоревноваться и хорошо потренироваться, но в остальное время я хочу полностью, полностью расслабиться. Если футболисты захотят играть в гольф, играйте в гольф! Если они хотят пойти на пляж, то пусть будет пляж! Если они хотят быть в бассейне, быть с семьями, когда мы можем дать выходной — будет выходной! Иначе будет очень тяжело морально.