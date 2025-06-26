«Атланта» с Миранчуком потерпела третье подряд поражение в МЛС‎

У хозяев дубль оформил Джейсен Расселл-Роу (32', 42'), еще один мяч забил Андрес Эррера (23'). У гостей единственный гол на счету Брукса Леннона (56').
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте, не сумев отличиться результативными действиями.
«Атланта» потерпела третье поражение кряду. Ранее команда Миранчука на выезде проиграла «Нью-Йорк Ред Буллз» (0:2) и «Нью-Йорк Сити» (0:4). На данный момент «Атланта» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и 26-е место в сводной турнирной таблице МЛС.
Миранчук перешел в «Атланту Юнайтед» летом прошлого года из «Аталанты» за 11,8 млн евро. 29-летний россиянин провел за американский клуб 32 матча, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач.
В другом матче игрового дня «Спортинг Канзас-Сити» дома обыграл «Шарлотт» (2:1). Российский нападающий хозяев Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе и покинул поле на 69-й минуте, не сумев отличиться результативными действиями.
«Канзас-Сити» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции и 23-е место в сводной турнирной таблице МЛС.
В следующем туре «Спортинг Канзас-Сити» дома сыграет клубом «Реал Солт-Лейк». Матч пройдет в ночь на воскресенье, 29 июня. «Атланта Юнайтед» в этот день должна была сыграть с «Интер Майами», но из-за выхода команды Лионеля Месси в плей-офф клубного чемпионата мира матч был перенесен.