«Атланта» с Миранчуком потерпела третье подряд поражение в МЛС‎

В следующем туре «Спортинг Канзас-Сити» дома сыграет клубом «Реал Солт-Лейк». Матч пройдет в ночь на воскресенье, 29 июня. «Атланта Юнайтед» в этот день должна была сыграть с «Интер Майами», но из-за выхода команды Лионеля Месси в плей-офф клубного чемпионата мира матч был перенесен.