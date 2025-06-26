Матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 26 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Оба европейских клуба в группе G досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, набрав максимум очков во встречах с «Видадом» из Марокко и «Аль-Айном» из ОАЭ. Осталось определить, кто из них займет первое место в группе, а кто второе. Ничья устроит «Ювентус», который опережает «Сити» в таблице по забитым мячам. В ⅛ финала эти клубы встретятся с командами из группы H. Там расклад определится позже, но в самом вероятном сценарии проигравший в споре «Сити» и «Юве» попадет в плей-офф на мадридский «Реал». Наверняка и те, и другие предпочли бы этого избежать. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.