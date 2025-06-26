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Матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 26 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В заключительном туре группового раунда клубного чемпионата мира итальянский «Ювентус» встретится с английским «Манчестер Сити».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 22:00 мск на «Кэмпинг Уорлд Стэдиум» в Орландо. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен (Франция). Игру «Ювентус» — «Манчестер Сити» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

Оба европейских клуба в группе G досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, набрав максимум очков во встречах с «Видадом» из Марокко и «Аль-Айном» из ОАЭ. Осталось определить, кто из них займет первое место в группе, а кто второе. Ничья устроит «Ювентус», который опережает «Сити» в таблице по забитым мячам. В ⅛ финала эти клубы встретятся с командами из группы H. Там расклад определится позже, но в самом вероятном сценарии проигравший в споре «Сити» и «Юве» попадет в плей-офф на мадридский «Реал». Наверняка и те, и другие предпочли бы этого избежать. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.

Напомним, что в «Ювентусе» недавно сменился главный тренер, и пока рано говорить, что Игор Тудор полностью освоился в новой роли, а «Ман Сити» по-прежнему находится под чутким руководством Пепа Гвардиолы, который этим летом после кризисного сезона проводит масштабную перестройку: и по игре, и по составу. По первым двум турам сложно делать выводы — слишком уж явно уступали в классе спарринг-партнеры — но кажется, «Юве» готов к турниру в США чуточку лучше, а «Сити» пока сыроват. Посмотрим, как это повлияет на очную встречу.

«Ювентус» и «Сити» нечасто играли друг с другом, но последний такой матч был совсем недавно — на общем этапе минувшей Лиги чемпионов. Тогда «Ювентус» в Турине уверенно забрал три очка, победив 2:0, но это был самый разгар кризисной полосы для экс-чемпионов Англии.

Букмекеры оценивают шансы «Манчестер Сити» заметно выше: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.75, а «Старой синьоры» — 4.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

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