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«Лестер» уволил ван Нистелроя после вылета из АПЛ

«Лестер Сити» объявил об уходе Руда ван Нистелроя с поста главного тренера.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Контракт 48-летнего специалиста с клубом, рассчитанный до лета 2027 года, был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Ван Нистелрой возглавил «Лестер» в ноябре 2024 года после увольнения Стива Купера. Под его руководством «лисы» проиграли 19 из 27 матчей и одержали всего пять побед. В итоге «Лестер» финишировал на 18-м месте, отстав от спасительной зоны на 13 очков, и вылетел из АПЛ спустя сезон после возвращения.

Для ван Нистелроя это был второй опыт самостоятельной тренерской работы. В сезоне-2022/23 он возглавлял ПСВ, с которым выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. Летом 2024 года ван Нистелрой вошел в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Лестер» активно ведет поиски нового главного тренера. Ранее сообщалось об интересе клуба к бывшему главному тренеру «Эвертона» и «Бернли» Шону Дайчу и нынешнему наставнику «Шеффилд Уэнсдей» Данни Релю.

На следующей неделе «Лестер» начнет подготовку r новому сезону, который начнется 10 августа домашней игрой против «Шеффилд Уэнсдей».

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