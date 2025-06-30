Президентом «Лиона» впервые в истории стала женщина

На прошлой неделе стало известно о том, что «ПСЖ» согласился выплатить всю сумму трансфера за 22-летнего нападающего, что составит 45 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов, вместо того, чтобы распределять ее на несколько лет, как это планировалось изначально. Благодаря этому действию «Лион» смог улучшить свою финансовую отчетность, что может повлиять на пересмотр решения о понижении в классе.