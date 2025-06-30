Президентом «Лиона» впервые в истории стала женщина

«Мишель Канг, которая входит в состав совета директоров “Лиона” с 2023 года, назначена председателем и президентом клуба. Она будет играть активную роль в поддержке исполнительного руководства “Лиона”, в том числе возглавит процесс апелляции клуба на исключение из Лиги 1. Джон Текстор ушел со своих руководящих постов в “Лионе”, включая совет директоров», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Мишель Канг — американская бизнесвумен и инвестор. Она вошла в совет директоров «Лиона» в 2023 году и является третьим по величине акционером клуба, а также основным владельцем женской команды «Лиона».
Ранее стало известно, что «Лион» понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчетности по решению Национальной дирекции контроля и управления (DNCG). Вопрос выживания «Лиона» в Лиге 1 остается открытым, клуб готовит апелляцию. Не исключено, что лионцев ожидает судебное разбирательство.
На прошлой неделе стало известно о том, что «ПСЖ» согласился выплатить всю сумму трансфера за 22-летнего нападающего, что составит 45 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов, вместо того, чтобы распределять ее на несколько лет, как это планировалось изначально. Благодаря этому действию «Лион» смог улучшить свою финансовую отчетность, что может повлиять на пересмотр решения о понижении в классе.