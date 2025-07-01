Матч «Боруссия» — «Монтеррей» 2 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Монтеррей» в плей-офф не особенно ждали, но мексиканцы оказались не лыком шиты: на старте дали бой миланскому «Интеру», добившись ничьей со счетом 1:1. Автором гола стал самый звездный футболист команды Доменека Торрента, легенда мадридского «Реала» Серхио Рамос. Ему 39, но он по-прежнему успевает не только у своих ворот, но и у чужих. Во 2-м туре снова ничья, теперь 0:0 с аргентинским «Ривер Плейт», а разгром японского коллектива «Урава Ред Даймондс» со счетом 4:0 позволил «Монтеррею» ворваться в плей-офф со второго места в группе.