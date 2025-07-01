Матч «Боруссия» — «Монтеррей» 2 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Дортмундской «Боруссии» досталась довольно удобная группа. С самым сильным соперником, бразильским «Флуминенсе», подопечные Нико Ковача сыграли 0:0 в 1-м туре, а затем взяли 6 очков из 6 в веселой перестрелке с южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» (4:3) и более сдержанной игре с корейским «Ульсан Хендэ» (1:0). Этого хватило для первого места в группе F.
«Монтеррей» в плей-офф не особенно ждали, но мексиканцы оказались не лыком шиты: на старте дали бой миланскому «Интеру», добившись ничьей со счетом 1:1. Автором гола стал самый звездный футболист команды Доменека Торрента, легенда мадридского «Реала» Серхио Рамос. Ему 39, но он по-прежнему успевает не только у своих ворот, но и у чужих. Во 2-м туре снова ничья, теперь 0:0 с аргентинским «Ривер Плейт», а разгром японского коллектива «Урава Ред Даймондс» со счетом 4:0 позволил «Монтеррею» ворваться в плей-офф со второго места в группе.
Возможно, дортмундцам придется помучиться. У соперника и без Рамоса немало интересных футболистов, а состав «Боруссии» меняется прямо по ходу турнира из-за трансферных новостей. Команда усилилась младшим братом Джуда Беллингема Джобом, который немедленно забил, но потеряла другую молоду звезду, Джейми Гиттенса, занятого оформлением перехода в лондонский «Челси».
Победитель матча отправится в четвертьфинал, где его соперником станет лучшая команда из пары «Реал» Мадрид — «Ювентус». Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают предпочтение немецкой команде. Поставить на победу дортмундской «Боруссии» можно с коэффициентом 1,71, а шансы «Монтеррея» оценили в 5,00. Ничья идет с коэффициентом 3,95. В выходе в четвертьфинал представителя Европы у экспертов сомнений мало: коэффициент на проход «Боруссии» равен 1,35, а «Монтеррея» — 3,25.