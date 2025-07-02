«Боруссия» вышла в ¼ финала клубного ЧМ и сыграет с «Реалом»

Встреча прошла в Атланте. На дубль нападающего «шмелей» Серу Гирасси (14', 24') мексиканский клуб ответил голом Хермана Бертераме (48').
«Тяжелая игра, как мы и ожидали. Мы хорошо играли в первом тайме, должны были забить еще один или два гола. Во втором тайме мы хорошо защищались, и это было необходимо. Соперник оказывал на нас давление, но я не думаю, что мы дали им слишком много шансов. После перерыва мы были недостаточно агрессивны, не было высокого прессинга. В итоге мы достигли своей цели. Матч против “Реала” — это бонус и большой вызов для нас», — сказал главный тренер «Боруссии» Нико Ковач после матча.
Полузащитник «Боруссии» Джоб Беллингем на 28-й минуте матча получил желтую карточку, ставшую для него второй на турнире. Из-за нее он пропустил четвертьфинал, где дортмундцы встретятся с мадридским «Реалом».
Расписание ¼ финала клубного ЧМ:
- 4 июля, 22:00 «Флуминенсе» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
- 5 июля, 04:00 «Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия)
- 5 июля, 19:00 «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия)
- 5 июля, 23:00 «Реал Мадрид» (Испания) — «Боруссия Дортмунд» (Германия)
Клубный чемпионат мира завершится 13 июля. Финал пройдет на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).
Нико Ковач
Доменек Торрент
Серу Гирасси
(Карим Адейеми)
14′
Серу Гирасси
(Карим Адейеми)
24′
Жермен Бертераме
(Эрик Агирре)
48′
1
Грегор Кобель
25
Никлас Зюле
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
24
Даниэль Свенссон
9
Серу Гирасси
90+3′
13
Паскаль Грос
77
Джоб Беллингем
28′
55′
20
Марсель Забитцер
27
Карим Адейеми
70′
2
Ян Коуту
8
Феликс Нмеча
70′
10
Юлиан Брандт
1
Эстебан Андрада
33
Стефан Медина
93
Серхио Рамос
30
Хорхе Родригес
14
Эрик Агирре
3
Херардо Артеага
25
Нелсон Деосса
8
Оливер Торрес
83′
5
Фидель Амбриз
10
Серхио Каналес
90′
11
Альфонсо Альварадо
7
Жермен Бертераме
83′
29
Лукас Окампос
17
Хесус Корона
83′
31
Роберто де ла Роса
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
13
Фолы
9
5
Офсайды
2
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти