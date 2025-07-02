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Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
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завершен
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:
Ювентус
0
П1
X
П2
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Интер
0
П1
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П2
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«Боруссия» вышла в ¼ финала клубного ЧМ и сыграет с «Реалом»

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Монтеррей» (2:1) в заключительном матче ⅛ финала клубного чемпионата мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла в Атланте. На дубль нападающего «шмелей» Серу Гирасси (14', 24') мексиканский клуб ответил голом Хермана Бертераме (48').

«Тяжелая игра, как мы и ожидали. Мы хорошо играли в первом тайме, должны были забить еще один или два гола. Во втором тайме мы хорошо защищались, и это было необходимо. Соперник оказывал на нас давление, но я не думаю, что мы дали им слишком много шансов. После перерыва мы были недостаточно агрессивны, не было высокого прессинга. В итоге мы достигли своей цели. Матч против “Реала” — это бонус и большой вызов для нас», — сказал главный тренер «Боруссии» Нико Ковач после матча.

Полузащитник «Боруссии» Джоб Беллингем на 28-й минуте матча получил желтую карточку, ставшую для него второй на турнире. Из-за нее он пропустил четвертьфинал, где дортмундцы встретятся с мадридским «Реалом».

Расписание ¼ финала клубного ЧМ:

  • 4 июля, 22:00 «Флуминенсе» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
  • 5 июля, 04:00 «Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия)
  • 5 июля, 19:00 «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия)
  • 5 июля, 23:00 «Реал Мадрид» (Испания) — «Боруссия Дортмунд» (Германия)

Клубный чемпионат мира завершится 13 июля. Финал пройдет на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Боруссия Д
2:1
Первый тайм: 2:0
Монтеррей
Футбол, Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
2.07.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 31442 зрителя
Главные тренеры
Нико Ковач
Доменек Торрент
Голы
Боруссия Д
Серу Гирасси
(Карим Адейеми)
14′
Серу Гирасси
(Карим Адейеми)
24′
Монтеррей
Жермен Бертераме
(Эрик Агирре)
48′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
25
Никлас Зюле
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
24
Даниэль Свенссон
9
Серу Гирасси
90+3′
13
Паскаль Грос
77
Джоб Беллингем
28′
55′
20
Марсель Забитцер
27
Карим Адейеми
70′
2
Ян Коуту
8
Феликс Нмеча
70′
10
Юлиан Брандт
Монтеррей
1
Эстебан Андрада
33
Стефан Медина
93
Серхио Рамос
30
Хорхе Родригес
14
Эрик Агирре
3
Херардо Артеага
25
Нелсон Деосса
8
Оливер Торрес
83′
5
Фидель Амбриз
10
Серхио Каналес
90′
11
Альфонсо Альварадо
7
Жермен Бертераме
83′
29
Лукас Окампос
17
Хесус Корона
83′
31
Роберто де ла Роса
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
13
Фолы
9
5
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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