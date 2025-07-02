«Боруссия» вышла в ¼ финала клубного ЧМ и сыграет с «Реалом»

«Тяжелая игра, как мы и ожидали. Мы хорошо играли в первом тайме, должны были забить еще один или два гола. Во втором тайме мы хорошо защищались, и это было необходимо. Соперник оказывал на нас давление, но я не думаю, что мы дали им слишком много шансов. После перерыва мы были недостаточно агрессивны, не было высокого прессинга. В итоге мы достигли своей цели. Матч против “Реала” — это бонус и большой вызов для нас», — сказал главный тренер «Боруссии» Нико Ковач после матча.