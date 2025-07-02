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«Байер» объявил о трансфере защитника «Ливерпуля»

22-летний центральный защитник Джарелл Куанса продолжит карьеру в Бундеслиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Воспитанник «Ливерпуля» Джарелл Куанса стал игроком немецкого «Байера». Об этом сообщил официальный сайт клуба из Леверкузена.

«Леверкузенский “Байер-04” подписал контракт с игроком сборной Англии до 21 года и чемпионом Европы Джареллом Куансой. Центральный защитник перешёл из клуба Премьер-лиги “Ливерпуль” и подписал контракт до 30 июня 2030 года», — написано в сообщении клуба.

Известно, что Куанса будет выступать за «Байер» под четвертым номером. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость компенсации составила 35 миллионов евро.

«У меня сложилось хорошее впечатление о команде и клубе, когда “Ливерпуль” в прошлом сезоне играл с “Леверкузеном” в Лиге чемпионов. Блестящая команда — в течение первого часа они играли так, как почти никто другой на “Энфилде”. Во время переговоров мне были чётко разъяснены амбициозные цели, стоящие перед нами. Для меня большая роль и вызов — участвовать в текущей реконструкции “Леверкузена”, — сказал Куанса.

Джарелл Куанса провел 58 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В составе «красных» защитник стал чемпионом Англии сезона-2024/25 и обладателем Кубка английской лиги в 2024 году.

Ранее этим летом из «Байера» в «Ливерпуль» перешли два игрока немецкого клуба — правый защитник Джереми Фримпонг (40 млн евро) и атакующий полузащитник Флориан Виртц (150 млн евро).

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