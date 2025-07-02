«Байер» объявил о трансфере защитника «Ливерпуля»

«У меня сложилось хорошее впечатление о команде и клубе, когда “Ливерпуль” в прошлом сезоне играл с “Леверкузеном” в Лиге чемпионов. Блестящая команда — в течение первого часа они играли так, как почти никто другой на “Энфилде”. Во время переговоров мне были чётко разъяснены амбициозные цели, стоящие перед нами. Для меня большая роль и вызов — участвовать в текущей реконструкции “Леверкузена”, — сказал Куанса.