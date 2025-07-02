Джованни ван Бронкхорст вошел в штаб Слота в «Ливерпуле»

50-летний нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст должен получить визу, после чего сможет приступить к исполнению обязанностей. Также тренером вратарей мерсисайдцев стал испанец Хави Валеро, ранее работавший в «Вест Хэме». При этом клуб покинули тренеры немец Фабиан Отте и чемпион мира‑1994 бразилец Клаудио Таффарел.
Ван Бронкхорст в 2024 году тренировал турецкий «Бешкиташ», ранее работал в шотландском «Рейнджерс», нидерландском «Фейеноорде». В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Арне Слота стал чемпионом Англии.
В качестве футболиста ван Бронкхорст известен по выступлениям за «Фейеноорд», «Барселону», «Рейнджерс» и «Арсенал». В его активе 106 матчей и 6 забитых мячей.