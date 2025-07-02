Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
05.07
Палмейрас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.36
П2
2.07
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
0
:
Флуминенсе
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Аль-Хиляль
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2

Джованни ван Бронкхорст вошел в штаб Слота в «Ливерпуле»

В тренерский штаб «Ливерпуля» вошел бывший футболист сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст, сообщается на официальном сайте клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

50-летний нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст должен получить визу, после чего сможет приступить к исполнению обязанностей. Также тренером вратарей мерсисайдцев стал испанец Хави Валеро, ранее работавший в «Вест Хэме». При этом клуб покинули тренеры немец Фабиан Отте и чемпион мира‑1994 бразилец Клаудио Таффарел.

Ван Бронкхорст в 2024 году тренировал турецкий «Бешкиташ», ранее работал в шотландском «Рейнджерс», нидерландском «Фейеноорде». В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Арне Слота стал чемпионом Англии.

В качестве футболиста ван Бронкхорст известен по выступлениям за «Фейеноорд», «Барселону», «Рейнджерс» и «Арсенал». В его активе 106 матчей и 6 забитых мячей.

Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше