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Умер футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота

28-летний спортсмен погиб в ДТП вместе со своим младшим братом Андре, футболистом «Пенафиела».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Marca, Диогу Жозе Тейшейра да Силва, известный как Диогу Жота, погиб рано утром 3 июля в дорожно-транспортном происшествии в испанской провинции Самора. Авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабриа.

По информации источника, в автомобиле вместе с Жотой находился его брат Андре Силва. Несколько дней назад Диогу Жота женился на Руте Кардозу, с которой состоял в отношениях с 2012 года. У Диогу и Руте трое детей.

Диогу Жота с 2020 года выступал за «Ливерпуль», до этого защищал цвета «Вулверхэмптона» и «Порту». В составе сборной Португалии он провел 49 матчей, забив 14 мячей.

В прошедшем сезоне Жота с клубом стал чемпионом Англии, приняв участие в 37 матчах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

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