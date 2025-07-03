Стали известны подробности аварии, в которой погиб Диогу Жота

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист погиб в ДТП, которое произошло минувшей ночью на западе Испании.
«По имеющейся у нас информации, автомобиль Lamborghini попал в дорожно-транспортное происшествие и съехал с дороги из-за лопнувшей шины во время обгона. Это произошло ночью, в 01:30 по местному времени, в муниципалитете Сернадилья в провинции Самора. Автомобиль загорелся, и двое пассажиров погибли», — сообщили в Гражданской гвардии.
Отмечается, что в машине вместе с Жотой находился его младший брат Андре Силва, который также был профессиональным футболистом и выступал за клуб второй португальской лиги «Пенафиел». Их тела сильно обгорели, что затруднило процесс опознания. Личности были установлены после проверки регистрационных номеров автомобиля.
Диогу Жота выступал за «Ливерпуль» c 2020 года. Он провел за мерсисайдцев 182 матча, в которых забил 65 мячей и отдал 26 голевых передач. В минувшем сезоне он выиграл АПЛ с «Ливерпулем» и стал победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.
22 июня Жота женился на своей возлюбленной Рут Кардозу, с которой состоял в отношениях с 2012 года. У пары было трое детей.