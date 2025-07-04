Салах досрочно вернется из отпуска из-за гибели Диогу Жоты

По данным источника, Салах вернется в Англию 4 июля, несмотря на то, что его отдых в Греции должен был закончиться на следующей неделе.
Напомним, игрок «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота попал в ДТП на западе Испании. В машине вместе с 28-летним Жотой находился его младший брат Андре Силва, который также был профессиональным футболистом и выступал за клуб второй португальской лиги «Пенафиел». Их тела сильно обгорели, что затруднило процесс опознания. Личности были установлены после проверки регистрационных номеров автомобиля.
Диогу Жота выступал за «Ливерпуль» c 2020 года. Он провел за мерсисайдцев 182 матча, в которых забил 65 мячей и отдал 26 голевых передач. В минувшем сезоне он выиграл АПЛ с «Ливерпулем» и стал победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.
22 июня Жота женился на своей возлюбленной Рут Кардозу, с которой состоял в отношениях с 2012 года. У пары осталось трое детей.