Экс-футболист сборной Хорватии Иван Ракитич завершил карьеру

Спортсмен опубликовал в соцсетях видео, в котором попрощался с футболом.
За карьеру в клубах и национальной команде Ракитич провел 993 официальных матча, забил 140 голов и отдал 157 результативных передач. В составе сборной Хорватии полузащитник завоевал серебряную медаль чемпионата мира 2018 года.
Последним клубом в карьере Ракитича стал «Хайдук» из Сплита. Помимо этого, он выступал за «Базель», «Шальке», «Севилью», «Барселону» и «Аль‑Шабаб». Он выиграл 16 трофеев, включая четыре титула в чемпионате Испании, одну победу в Лиге чемпионов и две — в Лиге Европы.
Ракитич признавался спортсменом года в Хорватии в 2015 году и был удостоен Ордена Князя Бранимира в 2018 году.
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