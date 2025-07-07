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Экс-футболист сборной Хорватии Иван Ракитич завершил карьеру

Иван Ракитич объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Спортсмен опубликовал в соцсетях видео, в котором попрощался с футболом.

За карьеру в клубах и национальной команде Ракитич провел 993 официальных матча, забил 140 голов и отдал 157 результативных передач. В составе сборной Хорватии полузащитник завоевал серебряную медаль чемпионата мира 2018 года.

Последним клубом в карьере Ракитича стал «Хайдук» из Сплита. Помимо этого, он выступал за «Базель», «Шальке», «Севилью», «Барселону» и «Аль‑Шабаб». Он выиграл 16 трофеев, включая четыре титула в чемпионате Испании, одну победу в Лиге чемпионов и две — в Лиге Европы.

Ракитич признавался спортсменом года в Хорватии в 2015 году и был удостоен Ордена Князя Бранимира в 2018 году.

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