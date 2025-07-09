Анчелотти приговорен в Испании к году тюрьмы за неуплату налогов

В ходе этого же процесса итальянский тренер был оправдан по другому возможному налоговому правонарушению, совершённому в 2015 году и также связанному с изъятием у него прав на имидж, когда он был сотрудником мадридского «Реала». В марте 2025 года сообщалось, что прокуратура Мадрида запросила 4 года и 9 месяцев тюремного заключения для Анчелотти по обвинению в мошенничестве.