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Анчелотти приговорен в Испании к году тюрьмы за неуплату налогов

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, который еще недавно возглавлял мадридский «Реал» приговорён к году тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Согласно законам Испании, чаще всего приговоры до двух лет лишения свободы являются условными.

«Суд приговаривает Анчелотти к одному году тюремного заключения за совершение преступления в отношении налогового периода 2014 года и оправдывает его в отношении налогового периода 2015 года», — говорится в заявлении.

Как сообщает EFE, Анчелотти также обязан выплатить штраф в размере 386 361,93 евро. Прокуратура обвинила бывшего тренера мадридского «Реала» в мошенничестве на сумму 1 062 079 евро в налоговых годах 2014 (386 361 евро) и 2015 (675 718 евро) во время его первого пребывания в мадридском «Реале».

В ходе этого же процесса итальянский тренер был оправдан по другому возможному налоговому правонарушению, совершённому в 2015 году и также связанному с изъятием у него прав на имидж, когда он был сотрудником мадридского «Реала». В марте 2025 года сообщалось, что прокуратура Мадрида запросила 4 года и 9 месяцев тюремного заключения для Анчелотти по обвинению в мошенничестве.

Карло Анчелотти 66 лет, он работал в «Реале» в 2013—2015 и 2021−2025 годах. В мае 2025 года итальянец был назначен главным тренером сборной Бразилии.

Вместе с командой Анчелотти дважды побеждал в национальном чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также клубном чемпионате мира, по три раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. Итальянец является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов в качестве тренера — он приводил свои команды к титулу пять раз.