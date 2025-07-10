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«Роналду неправ». Сафонов резко ответил на слова Криштиану

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал высказывание звездного «Аль-Насра» Криштиану Роналду по поводу уровня французской Лиги 1. Об этом сообщает Okko.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Yasser Bakhsh / Getty Images

В январе 2024 года на церемонии Globe Soccer Awards Роналду заявил, что саудовская лига превосходит по уровню французскую.

«Если честно, я не думаю, что лига Саудовской Аравии хуже лиги Франции на данный момент. Во Франции 2−3 команды хорошего уровня, в Саудовской Аравии конкуренция выше. Люди могут говорить что угодно, но я тут уже год и знаю, о чем говорю. И я думаю, что прямо сейчас мы лучше французской лиги. И мы все еще растем», — заявил Роналду.

«Криштиану неправ, говоря, что Саудовская Про-Лига сильнее Лиги 1. Я не возьмусь говорить о других командах Лиги 1, но ни один клуб из Саудовской Аравии не сравнится с “ПСЖ” в текущем состоянии», — сказал Сафонов в эпизоде документального сериала «Западная трибуна».

По информации Transfermarkt, совокупная рыночная стоимость всех игроков Лиги 1 составляет 3,55 млрд евро, что более чем в четыре раза превышает суммарную стоимость футболистов Саудовской Про-Лиги (824,4 млн евро).

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодар» за 20 млн евро, став самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Вратарь сборной России провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

В первом сезоне с Сафоновым «ПСЖ» выиграл четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Он стал пятым россиянином после Игоря Добровольского (1993), Владимира Бута (1997), Дмитрия Аленичева (2004) и Дениса Черышева (2016), выигравшим главный еврокубковый турнир.

На данный момент Сафонов вместе с «ПСЖ» находится в США, где проходит клубный чемпионат мира. Парижский клуб вышел в финал, где сыграет с лондонским «Челси». Встреча пройдет в воскресенье, 13 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

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