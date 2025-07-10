«Арсенал» объявил о переходе полузащитника «Брентфорда»

Полузащитник Кристиан Нёргор перешел из «Брентфорда» в лондонский «Арсенал». Об этом сообщил официальный сайт «канониров». Сумма трансфера составила 11,6 млн евро.
«Мы рады сообщить, что к нашему клубу присоединился игрок сборной Дании Кристиан Нергор. 31-летний полузащитник прибыл из “Брентфорда”, где провел 196 матчей во всех турнирах, в том числе 122 в Премьер-лиге, забил 13 голов и отдал 18 результативных передач», — написано в сообщении клуба.
Нергор играл в «Брентфорде» с 2019 года. Ранее полузащитник выступал за датские «Люнгбю» и «Брондбю», а также за «Гамбург» и «Фиорентину». В его активе 35 матчей и 1 забитый мяч за сборную Дании.
Нергор стал вторым центральным полузащитником, в межсезонье присоединившимся к составу команды Микеля Артеты. Ранее из испанского «Реал Сосьедад» в «Арсенал» перешел Мартин Субименди. Также был приобретен испанский вратарь «Челси» Кепа, который, вероятнее всего, станет вторым голкипером команды после соотечественника Давида Райи. Ожидается, что в скором времени «Арсенал» объявит о трансфере нападающего лиссабонского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьокереш.
Состав «Арсенала» покинули защитники Нуну Тавареш, Киран Тирни и Такехиро Томиясу, полузащитники Томас Парти и Жоржиньо, вингер Маркиньос. Также вернулись в свои клубы находившиеся в аренде в «Арсенале» Рахим Стерлинг («Челси») и голкипер Нето («Борнмут»).
«Арсенал» завершил сезон-2024/2025 английской Премьер-лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты набрала 74 очка за 38 матчей. Чемпионом Англии стал «Ливерпуль», заработав 84 очка.