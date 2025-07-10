«Арсенал» объявил о переходе полузащитника «Брентфорда»

Нергор стал вторым центральным полузащитником, в межсезонье присоединившимся к составу команды Микеля Артеты. Ранее из испанского «Реал Сосьедад» в «Арсенал» перешел Мартин Субименди. Также был приобретен испанский вратарь «Челси» Кепа, который, вероятнее всего, станет вторым голкипером команды после соотечественника Давида Райи. Ожидается, что в скором времени «Арсенал» объявит о трансфере нападающего лиссабонского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьокереш.