«Челси» не остановит «ПСЖ»: анонс финала клубного ЧМ

«Челси» — «ПСЖ»
Прогноз: победа «Челси» в основное время и тотал больше 2,5 за 2.07.
Клубный чемпионат мира, который длился месяц, подходит к концу. В решающем матче трофей и солидные призовые разыграют победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» и победитель Лиги конференций «Челси». К слову, о призовых: оба финалиста уже заработали в этом турнире по 105 млн долларов, победитель получит еще 40 млн.
«ПСЖ» тяжело входил в сезон прошлым летом и осенью, под вопросом был даже выход из группы Лиги чемпионов. Зато в 2025-м Париж разогнался так, что никто не может его остановить. Да, в США команда Луиса Энрике уступила «Ботафого», но это не повлияло не выход из группы. На клубном ЧМ «ПСЖ» встречался с «Атлетико», «Баварией» и «Реалом» — и разгромил европейских грандов с общим счетом 10:0! Особенно показательным был полуфинал с Мадридом. Парижане сразу начали давить на соперников при потере мяча и заставили их нервничать. Логично, что после этого пошли ошибки и голы в ворота Куртуа. «ПСЖ» мог забить и больше 4 голов, но, видимо, решил немного сэкономить силы перед финалом.
Путь «Челси» к решающему матчу был проще. Англичане тоже проиграли в группе бразильскому клубу, зато в плей-офф разобрались на классе и с «Палмейрасом», и с «Флуминенсе». Команде Энцо Марески на турнире попался только один соперник из Европы — что характерно именно с ним пришлось играть 120 минут. Впрочем, и в той встрече преимущество «Челси» было очевидно. В полуфинале лондонцы владели преимуществом, много атаковали позиционно, но голы им принесли два быстрых выпада, которые красиво завершил Жоао Педро — новый основной нападающий.
На что ставить
Тут сложно что-то написать против «ПСЖ». Париж уже сравнивают с эталонной «Барселоной» Гвардиолы, когда в центре поля рулила тройка Бускетс — Хави — Иньеста, а в атаке царил Месси. У «ПСЖ» все восхищаются полузащитниками Витиньей, Невешем и Руисом и летучей тройкой впереди Дуэ — Дембеле — Хвича. Дембеле вообще сейчас остался главным претендентом на «Золотой мяч». При всем мастерстве парижан от других топов их отличает страстное желание бороться за мяч, а не ждать, пока соперник сам его подарит. Тот самый удушающий прессинг. Про игру «Челси» пока нельзя сказать, что она отлажена до совершенства. Мареска много экспериментирует, а новый форвард Педро, хоть и впечатлил, провел всего одну игру в стартовом составе. А еще недавно вообще был в отпуске.
БК Winline на победу «ПСЖ» в основное время предлагает коэффициент 1.65. Но мы предлагаем усилить его, добавив тотал больше 2,5 — Париж любит много забивать, его игроки все еще голодны до голов и до побед. Французский гегемон, как мы помним и по финалу ЛЧ, не останавливается ни при 1:0, ни при 2:0. Поэтому победа «ПСЖ» и тотал больше 2,5 за 2.07 выглядит логичным вариантом. От «Челси» также вполне можно ждать минимум один гол, так что есть и такое комбо: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.96. Если же выбирать, кто из игроков отличится в финале, то тут котировки такие. Гол Дембеле стоит 2.15, гол Хвичи — 2.75, гол Палмера — 4.30.
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