«Челси» не остановит «ПСЖ»: анонс финала клубного ЧМ

БК Winline на победу «ПСЖ» в основное время предлагает коэффициент 1.65. Но мы предлагаем усилить его, добавив тотал больше 2,5 — Париж любит много забивать, его игроки все еще голодны до голов и до побед. Французский гегемон, как мы помним и по финалу ЛЧ, не останавливается ни при 1:0, ни при 2:0. Поэтому победа «ПСЖ» и тотал больше 2,5 за 2.07 выглядит логичным вариантом. От «Челси» также вполне можно ждать минимум один гол, так что есть и такое комбо: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.96. Если же выбирать, кто из игроков отличится в финале, то тут котировки такие. Гол Дембеле стоит 2.15, гол Хвичи — 2.75, гол Палмера — 4.30.