Захарян заболел во время предсезонки «Реала Сосьедад»

По информации источника, Захаряна помимо простуды беспокоят мышечные проблемы. Предыдущую тренировку 22-летний россиянин пропустил из-за болей в камбаловидной мышце. Сейчас он тренируется отдельно от команды по облегченной программе.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро. За два года в клубе из Страны Басков он провел 44 матча, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.
В минувшем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» четыре матча, проведя на поле в общей сложности 78 минут. Большую часть сезона Захарян пропустил из-за проблем с сухожилием.
«Реал Сосьедад» начал подготовку к новому сезону 7 июля. В пятницу, 18 июля, команда из Сан-Себастьяна сыграет товарищеский матч против французского клуба «По», после чего отправится в предсезонный тур по Японии. Всего в рамках предсезонной подготовки у «Реала Сосьедад» запланировано семь товарищеских матчей.
Новый сезон «Реал Сосьедад» откроет 16 августа выездным матчем в Ла Лиге против «Валенсии».