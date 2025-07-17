Стало известно, полетит ли Захарян с «Реал Сосьедад» в Японию

Напомним, несколько дней назад Захарян пропустил очередную тренировку команды из-за вируса. Ранее 22-летний россиянин пропустил тренировку из-за болей в камбаловидной мышце. Он занимался отдельно от общей группы по облегченной программе.
«Реал Сосьедад» отправится в предсезонное турне по Японии в субботу, 19 июля.
Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, когда футболист приступит к тренировкам с командой.
«Арсен еще не работал в общей группе, поэтому он не поедет с нами в турне и останется в Сан-Себастьяне, чтобы полностью восстановиться. Захарян приступит к тренировкам с командой, когда мы вернемся из Японии», — приводит слова Мундуате Sport24.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за €13 млн.
В минувшем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» четыре матча, сыграв на поле в общей сложности 78 минут. Большую часть сезона футболист пропустил из-за проблем с сухожилием.
«Реал Сосьедад» начал подготовку к новому сезону 7 июля. В пятницу, 18 июля, команда из Сан-Себастьяна сыграет товарищеский матч против французского клуба «По». Всего в рамках предсезонной подготовки у «Реал Сосьедад» запланировано семь товарищеских матчей.
Новый сезон «Реал Сосьедад» откроет 16 августа выездным матчем в Ла Лиге против «Валенсии».