Стало известно, полетит ли Захарян с «Реал Сосьедад» в Японию

«Арсен еще не работал в общей группе, поэтому он не поедет с нами в турне и останется в Сан-Себастьяне, чтобы полностью восстановиться. Захарян приступит к тренировкам с командой, когда мы вернемся из Японии», — приводит слова Мундуате Sport24.