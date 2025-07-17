«Арсенал» побил трансферный рекорд в женском футболе

20-летняя футболистка, выступавшая в прошлом сезоне за «Ливерпуль», подписала с «канонирами» четырехлетний контракт. В новом клубе она будет выступать под 15-м номером.
Сумма трансфера составила один миллион фунтов стерлингов, что является новым рекордом в женском футболе. Предыдущий рекорд был установлен минувшей зимой, когда «Челси» заплатил американскому клубу «Сан-Диего Уэйв» 883 тыс. фунтов за трансфер защитницы сборной США Наоми Гирмы.
«Для меня это честь и привилегия — подписать контракт с “Арсеналом”. Это моя мечта — бороться за крупнейшие трофеи в Англии и Европе. Я с нетерпением жду начала работы и хочу внести свой вклад в достижение целей клуба», — сказала Смит.
За последние пять лет суммы трансферов в женском футболе выросли примерно в пять раз. Это связано с бурным ростом популярности женского футбола в Англии и Испании и активным развитием трансферного рынка.
Стоит отметить, что в мужском футболе первый «миллионный» трансфер состоялся летом 1975 года, когда нападающий «Болоньи» Джузеппе Савольди перешел в «Наполи». Сумма трансфера составила два миллиарда лир, что в те времена было эквивалентно примерно 1,2 млн фунтов. Таким образом, женскому футболу потребовалось ровно полвека, чтобы впервые достичь подобной семизначной суммы за переход игрока.
Оливия Смит перешла в «Ливерпуль» летом 2024 года из лиссабонского «Спортинга» за 210 тыс. фунтов. Она провела за мерсисайдский клуб 19 матчей, в которых забила семь мячей.
На счету Смит 18 матчей за сборную Канады, в которых она забила четыре мяча. Она дебютировала за национальную команду в 2019 году в возрасте 15 лет 94 дней, став самой молодой футболисткой в её истории.
В прошлом сезоне «Арсенал» занял второе место в женском чемпионате Англии, уступив «Челси» 12 очков. Новый сезон Женской суперлиге стартует 6 сентября.