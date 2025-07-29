Стало известно в каком клубе МЛС продолжит карьеру Мюллер

Напомним, мюнхенская «Бавария» приняла решение не продлевать контракт с Мюллером. Матч четвертьфинала клубного чемпионата мира-2025 против «ПСЖ» (0:2) стал для ветерана прощальным в родной «Баварии». Томас является воспитанником клуба, он попал в академию мюнхенцев в 2000 году, за первую команду игрок дебютировал в 2009 году. Суммарно Мюллер провел за клуб рекордные 756 матчей, в которых забил 250 голов и отдал 223 результативные передачи.