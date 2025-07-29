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Стало известно в каком клубе МЛС продолжит карьеру Мюллер

Экс- игрок «Баварии» Томас Мюллер продолжит карьеру в клубе МЛС «Ванкувер», сообщает Bild.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 35-летний Мюллер подпишет контракт с «Ванкувером» на этой неделе. Он будет рассчитан до 2026 года.

Отмечается, что переход Мюллера в «Ванкувер» может быть осложнен. Права в МЛС на футболиста принадлежат «Цинциннати», который, возможно, будет требовать с канадского клуба €340 тыс. Лига пытается договорится с клубами о приемлемой цене за полузащитника.

Напомним, мюнхенская «Бавария» приняла решение не продлевать контракт с Мюллером. Матч четвертьфинала клубного чемпионата мира-2025 против «ПСЖ» (0:2) стал для ветерана прощальным в родной «Баварии». Томас является воспитанником клуба, он попал в академию мюнхенцев в 2000 году, за первую команду игрок дебютировал в 2009 году. Суммарно Мюллер провел за клуб рекордные 756 матчей, в которых забил 250 голов и отдал 223 результативные передачи.

Томас Мюллер 12 раз становился чемпионом Германии, дважды (в 2013 и 2020 годах) выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Германии Мюллер в 2014 году стал чемпионом мира.

В текущем сезоне «Ванкувер» занимает второе место в Западной конференции МЛС с 45 очками. В последнем матче команда из Канады обыграла «Канзас-Сити» со счетом 3:0.


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