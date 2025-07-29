В Египте задержали футболиста, ранее игравшего в АПЛ

За подобное деяние в Египте можно получить от двух до семи лет тюремного заключения и штраф в размере 100−200 тысяч египетских фунтов (2−4 тысячи долларов США). Телеканал добавляет, что в ближайшие часы футболист Собхи может быть освобожден под залог.