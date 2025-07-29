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В Египте задержали футболиста, ранее игравшего в АПЛ

Как сообщает телеканал Sada El Balad, Рамадан Собхи, ранее выступавший в Английской Премьер-лиге, задержан в международном аэропорту Каира по делу о подлоге на экзаменах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Органы безопасности в международном аэропорту Каира задержали экс-звезду сборной Египта и нынешнего игрока “Пирамидз” Рамадана Собхи после его прибытия в страну из Турции», — говорится в сообщении телеканала.

По информации источника, полузащитника «Пирамидз» обвиняют в подлоге и мошенничестве. Утверждается, что другой человек сдавал вместо Собхи экзамены в институте в египетской Гизе. В свою очередь сторона защиты игрока отрицает обвинения.

За подобное деяние в Египте можно получить от двух до семи лет тюремного заключения и штраф в размере 100−200 тысяч египетских фунтов (2−4 тысячи долларов США). Телеканал добавляет, что в ближайшие часы футболист Собхи может быть освобожден под залог.

Собхи ранее играл в Англии за клубы «Сток Сити» и «Хаддерсфилд». На его счету 37 матчей и два гола за сборную Египта. Он принимал участие в чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.

По числу игр в АПЛ Собхи входит в топ-10 футболистов из Египта. Помимо него, в список входят Мохамед Салах, Ахмед аль-Мухаммади, Мидо, Мохамед эль-Ненни, Трезеге, Амр Заки, Сэм Морси, Хоссам Гали и Ахмед Хегази.