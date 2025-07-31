Исак тренируется в «Реал Сосьедад» на фоне слухов о «Ливерпуле»

Ранее появилась информация, что Александр Исак не появился на тренировке «Ньюкасла» и перестал выходить на связь. Позднее стало известно, что «Ливерпуль» договорился по условиям контракта с нападающим.
Сам Исак выразил желание покинуть «Ньюкасла» этим летом и не полетел с командой в предсезонное азиатской турне. Официально клуб объяснил отсутствие ключевого нападающего травмой, однако все больше источников трактуют ситуацию как попытку со стороны шведа форсировать трансфер в «Ливерпуль».
В сезоне-2024/2025 форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 120 миллионов евро.
«Ливерпуль» в первом сезоне под руководством нидерландского специалиста Арне Слота завоевал титул чемпиона Англии. При этом «красные» не желают останавливаться на достигнутом и в межсезонье проводят активную трансферную кампанию. Состав «Ливерпуля» уже пополнили Флориан Вирц, Джереми Фримпонг (оба — «Байер»), Милош Керкез («Борнмут»), Юго Экитике («Айнтрахт»). Ряд игроков покинули состав действующих чемпионов страны — Трент Александер-Арнольд («Реал»), Луис Диас («Бавария»), Джарелл Кванса («Байер»), Куивин Келлехер («Брентфорд»).