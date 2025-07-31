Исак тренируется в «Реал Сосьедад» на фоне слухов о «Ливерпуле»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18:30
Спартак Тр
:
Хибернианс
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Банга
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.65
П2
1.35
Футбол. Лига конференций
19:00
Спаэри
:
Аустрия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
6.30
П2
1.28
Футбол. Лига конференций
19:00
Дьер
:
Пюник
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.80
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Дила
:
Рига
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.55
П2
2.51
Футбол. Лига конференций
19:00
Сабах
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.72
П2
7.10
Футбол. Лига конференций
19:00
Санта-Колома
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
4.57
X
4.15
П2
1.72
Футбол. Лига конференций
19:00
ХИК
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.93
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.60
П2
4.31
Футбол. Кубок России
19:30
Рубин
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.19
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
19:45
Нымме Калью
:
Сент-Патрик'с Атлетик
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Ильвес
Все коэффициенты
П1
1.13
X
11.25
П2
19.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Хеккен
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.68
П2
2.24
Футбол. Лига конференций
20:00
Милсами
:
Будучност
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.05
П2
3.99
Футбол. Лига конференций
20:00
ЮНА Штрассен
:
Данди Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.90
П2
1.90
Футбол. Лига конференций
20:00
Университатя Кл
:
Арарат-Армения
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.95
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
20:00
АИК
:
Пайде
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.46
П2
13.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Зимбру
:
Астана
Все коэффициенты
П1
4.56
X
3.90
П2
1.81
Футбол. Лига конференций
20:00
Торпедо Кт
:
Омония
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.75
П2
1.90
Футбол. Лига Европы
20:30
ЧФР
:
Лугано
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.34
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
20:30
Брённбю
:
ХБ Торсхавн
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Университатя Кр
:
Сараево
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.20
П2
5.80
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
Сутьеска
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Черно Море
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.84
П2
7.75
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.37
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
21:00
Шахтер
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.99
П2
3.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Приштина
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.48
П2
4.92
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Кошице
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.45
П2
3.02
Футбол. Лига конференций
21:00
КА Акюрейри
:
Силькеборг
Все коэффициенты
П1
6.15
X
4.70
П2
1.51
Футбол. Лига конференций
21:00
Копер
:
Викинг
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.96
П2
1.83
Футбол. Лига конференций
21:00
Хапоэль Беэр-Шева
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.60
П2
2.24
Футбол. Лига конференций
21:00
Санта-Клара
:
Вараждин
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.40
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Марибор
:
Пакш
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.81
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
21:00
Шарлеруа
:
Хаммарбю
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.55
П2
3.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Пушкаш Академия
:
Арис Л
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.65
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Актобе
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Маккаби Хайфа
:
Торпедо-БелАЗ
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.12
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Нови Пазар
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.19
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.19
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Арис
:
Араз
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.18
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Жилина
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.52
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
21:30
Валюр
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
21:30
Рапид В
:
Дечич
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.50
П2
24.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.22
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
21:45
Дангеннон Свифтс
:
Вадуц
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Атлетик Э
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.71
П2
6.50
Футбол. Лига конференций
21:45
Флориана
:
Балкани
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.45
П2
2.52
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Влазния
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.61
П2
8.75
Футбол. Лига конференций
21:45
Клаксвик
:
Раднички К
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.60
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Левски
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.08
П2
11.75
Футбол. Лига Европы
22:00
Легия
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.53
П2
6.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Хайберниан
:
Мидтьюлланн
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Эгнатия
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.34
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Александрия
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.70
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Сент-Джозефс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайдук С
:
Зиря
П1
X
П2

Исак тренируется в «Реал Сосьедад» на фоне слухов о «Ливерпуле»

Форвард «Ньюкасла», ранее игравший за «Реал Сосьедад», занимается по индивидуальной программе в бывшем клубе. По данным СМИ, Исак близок к переходу в «Ливерпуль».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Michelle Mercer/Newcastle United via Getty Images

Ранее появилась информация, что Александр Исак не появился на тренировке «Ньюкасла» и перестал выходить на связь. Позднее стало известно, что «Ливерпуль» договорился по условиям контракта с нападающим.

Сам Исак выразил желание покинуть «Ньюкасла» этим летом и не полетел с командой в предсезонное азиатской турне. Официально клуб объяснил отсутствие ключевого нападающего травмой, однако все больше источников трактуют ситуацию как попытку со стороны шведа форсировать трансфер в «Ливерпуль».

В сезоне-2024/2025 форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 120 миллионов евро.

«Ливерпуль» в первом сезоне под руководством нидерландского специалиста Арне Слота завоевал титул чемпиона Англии. При этом «красные» не желают останавливаться на достигнутом и в межсезонье проводят активную трансферную кампанию. Состав «Ливерпуля» уже пополнили Флориан Вирц, Джереми Фримпонг (оба — «Байер»), Милош Керкез («Борнмут»), Юго Экитике («Айнтрахт»). Ряд игроков покинули состав действующих чемпионов страны — Трент Александер-Арнольд («Реал»), Луис Диас («Бавария»), Джарелл Кванса («Байер»), Куивин Келлехер («Брентфорд»).

Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше