Матвей Сафонов отказывается покидать «ПСЖ»

По информации источника, руководство парижского клуба предлагало 26-летнему россиянину варианты продолжения карьеры в других командах, но он отказался от идеи отъезда, поскольку ему очень нравится Париж и он адаптировался во Франции.
Отмечается, что Сафонов все еще может покинуть «ПСЖ», поскольку его может не устроить роль запасного вратаря на весь сезон. На данный момент россиянин является третьим голкипером в составе парижского клуба после Джанлуиджи Доннаруммой и Люкой Шевалье, который был куплен на прошлой неделе у «Лилля» за 40 млн евро. При этом ожидается, что Доннарумма в ближайшее время покинет клуб.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Вратарь сборной России провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В первом сезоне с Сафоновым «ПСЖ» выиграл четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Кроме того, парижский клуб вышел в финал клубного чемпионата мира, где уступил лондонскому «Челси» (0:3).
В среду, 13 августа, «ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.