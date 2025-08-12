Матвей Сафонов отказывается покидать «ПСЖ»

Отмечается, что Сафонов все еще может покинуть «ПСЖ», поскольку его может не устроить роль запасного вратаря на весь сезон. На данный момент россиянин является третьим голкипером в составе парижского клуба после Джанлуиджи Доннаруммой и Люкой Шевалье, который был куплен на прошлой неделе у «Лилля» за 40 млн евро. При этом ожидается, что Доннарумма в ближайшее время покинет клуб.