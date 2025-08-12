Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.80
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.00
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.72
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.65
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.42
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.31
П2
4.89
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.59
П2
5.27
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.14
П2
4.30
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.11
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.08
П2
4.77
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.06
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.86
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.64
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.14
П2
6.31

Матвей Сафонов отказывается покидать «ПСЖ»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов отказался покидать «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L'Équipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Xavier Laine/Getty Images

По информации источника, руководство парижского клуба предлагало 26-летнему россиянину варианты продолжения карьеры в других командах, но он отказался от идеи отъезда, поскольку ему очень нравится Париж и он адаптировался во Франции.

Отмечается, что Сафонов все еще может покинуть «ПСЖ», поскольку его может не устроить роль запасного вратаря на весь сезон. На данный момент россиянин является третьим голкипером в составе парижского клуба после Джанлуиджи Доннаруммой и Люкой Шевалье, который был куплен на прошлой неделе у «Лилля» за 40 млн евро. При этом ожидается, что Доннарумма в ближайшее время покинет клуб.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Вратарь сборной России провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В первом сезоне с Сафоновым «ПСЖ» выиграл четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Кроме того, парижский клуб вышел в финал клубного чемпионата мира, где уступил лондонскому «Челси» (0:3).

В среду, 13 августа, «ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

