СМИ: Беллингем рекомендует «Реалу» купить «английского Крооса»

В сезоне-2024/25 Уортон принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Полузащитник помог лондонской команде победить в Кубке и Суперкубке Англии в 2025 году. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.