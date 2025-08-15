СМИ: Беллингем рекомендует «Реалу» купить «английского Крооса»

По информации источника, английский легионер «сливочных» Джуд Беллингем рекомендует клубу подписать соотечественника, поскольку убежден, что «он идеально впишется в стиль, который хочет привить Алонсо». Подчеркивается, что Уортон рассматривается в качестве потенциальной замены для экс-полузащитника «Реала» Тони Крооса, которого англичанин напоминает своим видением игры. Тони Кроос завершил карьеру футболиста летом 2024 года.
На текущий момент стороны не проводили предварительных переговоров.
В сезоне-2024/25 Уортон принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Полузащитник помог лондонской команде победить в Кубке и Суперкубке Англии в 2025 году. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.
В XXI веке за мадридский «Реал» играли 6 футболистов из России — Стив Макманаман, Дэвид Бекхэм, Джонатан Вудгейт, Майкл Оуэн, Джуд Беллингем и дебютировавший за «сливочных» на клубном чемпионате мира Трент Александр-Арнольд.